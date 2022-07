Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria boucle un gros accord sur le mercato

Publié le 26 juillet à 16h30 par Arthur Montagne

Toujours en quête de renforts dans l'entrejeu, l'OM souhaite dénicher le successeur de Boubacar Kamara. Pour le moment, aucun profil ne se dégage sérieusement, mais Pablo Longoria ne chôme pas en coulisses. Le président marseillais aurait même trouvé un accord avec Seko Fofana dont le transfert est toutefois encore incertain compte tenu des exigences du RC Lens.

Comme l'été dernier, l'OM ne chôme pas sur le marché des transferts. Très actif, Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de cinq joueurs à savoir Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco. Des recrues auxquelles on peut ajouter Samuel Gigot. Recruté en janvier puis prêté dans la foulée au Spartak Moscou, le défenseur central va découvrir l'OM cet été. Et pourtant, c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, le club phocéen n'a toujours pas déniché le successeur de Boubacar Kamara dans l'entrejeu. Pablo Longoria multiplie les pistes et semble avoir une idée bien précise en tête.

Fofana d'accord avec l'OM ?

En effet, selon les informations du Phocéen , Pablo Longoria aurait trouvé un accord contractuel avec Seko Fofana. L'international ivoirien serait donc prêt à signer à l'OM. Cependant, le RC Lens se montrera très gourmand pour lâcher son meilleur joueur, homme à tout faire du onze des Sang-et-Or. A moins de 40M€, il peut probable que les Lensois acceptent de céder leur milieu de terrain dont le contrat court jusqu'en 2024. Cela s'annonce donc très difficile pour l'OM, à moins que certaines grosses ventes soient bouclées d'ici la fin du mercato à l'image de celles de Valentin Rongier voire Gerson.

Tudor, le principal frein à l'arrivée de Fofana

Cependant, comme l'explique Foot Mercato , Seko Fofana ne s'entend pas du tout avec Igor Tudor qui était son entraîneur à l'Udinese. De quoi freiner les ardeurs du milieu de terrain du RC Lens sans oublier le fait que l'indemnité de transfert semble totalement inaccessible pour le finances de l'OM. Par conséquent, ce dossier semble particulièrement compliqué pour le club phocéen.

Un départ du RC Lens n'est pas à exclure