Foot - Mercato - OM

OM : Luis Suarez débarque à l’OM, le transfert est validé

Publié le 25 juillet à 11h00 par Thibault Morlain

Cherchant à se renforcer offensivement durant ce marché des transferts, Pablo Longoria a trouvé son bonheur du côté de l’Espagne. En effet, l’OM est allé piocher à Grenade, s’offrant ainsi les services de Luis Suarez, moyennant environ 10M€. Homonyme de l’ancien joueur du FC Barcelone, le Colombien a donc rejoint l’effectif d’Igor Tudor, offrant une nouvelle solution en attaque. A voir maintenant ce que cela donnera sur le terrain, mais selon les premiers échos, l’OM a fait un bon coup avec Luis Suarez.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer dans tous les secteurs afin de ne pas faire figuration sur la scène européenne. Pablo Longoria s’est donc mis au travail pour faire venir des nouveaux joueurs et 6 renforts sont déjà à noter au sein de l’effectif phocéen. Dans le secteur offensif, Luis Suarez a notamment été recruté pour environ 10M€. Le Colombien est ainsi arrivé de Grenade pour étoffer le groupe d’Igor Tudor.

Luis Suarez : « 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐬 𝐞𝐭 𝐚̂𝐦𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐚̀ 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 ! » 🎙Interview complète 👉 https://t.co/XYDrRPXemK pic.twitter.com/6fI3yIAyi9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 23, 2022

« Il a un énorme potentiel »

Ce n’est donc pas Luis Suarez l’Uruguayen qui est arrivé à l’OM, mais Luis Suarez le Colombien qui a été recruté. Un choix de Pablo Longoria qui fait réagir ce lundi dans La Provence . Ainsi, un scout espagnol, qui a donc connu l’attaquant de l’autre côté des Pyrénées, a expliqué : « Il a un énorme potentiel, c’est un joueur très puissant, qui se déplace vite et s’avère bon dans les duels ».

« Il possède une bonne technique individuelle »

De son côté, un journaliste suiveur du FC Séville, qui a pu suivre Luis Suarez en Espagne, a lui confié : « Il a été bon ces dernières saisons, c’est un gros travailleur. Sa frappe est très précise à courte et moyenne distance. Il utilise principalement des dribbles courts pour éliminer ses adversaires et les laisse facilement derrière lui. Il possède une bonne technique individuelle, ce qui lui permet de jouer dos au but, mais il a surtout de l’appétit pour le jeu en profondeur. Il anticipe bien et a de l’intuition. Il peut jouer seul devant, à deux ou sur les côtés ».

« Je ne pense pas que ce soit une mauvaise affaire »