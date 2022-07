Foot - Mercato - OM

OM : Pablo Longoria va boucler un nouveau transfert à 5M€

Publié le 28 juillet 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Alors que l’OM s’est renforcé défensivement dans cette première partie du mercato estival, c’est désormais dans le sens des départs que va se montrer actif le club phocéen. Pablo Longoria aurait en effet trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Luan Peres, dont le montant serait compris entre 3 et 5M€.

Après avoir bouclé l’arrivée de Samuel Gigot en janvier dernier pour la saison à venir, Chancel Mbemba et Isaak Touré ont à leur tour rejoint l’Olympique de Marseille dans ce mercato estival. Le secteur défensif du club phocéen est donc bien garni, et des départs sont désormais attendus à ce poste. Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez sont notamment annoncés vers la sortie, mais Luan Peres devrait être le premier à plier bagage.

Luan Peres se rapproche de Fenerbahçe

Ces dernières heures, Luan Peres est en effet annoncé avec insistance du côté de Fenerbahçe. Le club turc négocie le transfert du défenseur brésilien avec l’Olympique de Marseille, espérant récupérer environ 5M€ avec cette opération, et Pablo Longoria serait parvenu à ses fins.

Un chèque de 5M€ pour l’OM