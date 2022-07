Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un retour en Ligue 1 pour cet ancien parisien

Publié le 28 juillet 2022 à 18h10 par Hugo Ferreira

Alors qu’Adrien Rabiot semble se rapprocher d’un départ de la Juventus, son entourage aimerait le voir revenir au PSG. Cependant, si le milieu de terrain de 27 ans pourrait bien revenir en Ligue 1, cela pourrait se faire sous le maillot de l’AS Monaco, qui s’intéresserait à sa situation, bien que la blessure de Paul Pogba pourrait tout changer concernant l’avenir de l’international français.

Le Paris Saint-Germain a décidé de remodeler une bonne partie de son entrejeu lors de ce mercato estival. En effet, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Ander Herrera ne sont plus désirés, et pourraient faire leurs valises au cours des prochaines semaines. Pour les remplacer, le club de la capitale a enrôlé Vitinha, et espère pouvoir boucler l’arrivée de Renato Sanches le plus vite possible. En parallèle, Adrien Rabiot a également été lié au PSG, puisque son entourage souhaiterait le voir revenir au sein de son club formateur.

Transferts - PSG : Sur le mercato, cet énorme chantier de Campos avance enfin https://t.co/ARkPKggiyD pic.twitter.com/0a5mQ0sO5V — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Rabiot pourrait rester à la Juventus

Et tandis que le clan Adrien Rabiot aimerait le voir revenir au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain pourrait bien rester à la Juventus. En effet, Paul Pogba s’est blessé durant la tournée de pré-saison aux Etats-Unis, et devrait être indisponible pendant 2 mois. Ainsi, les Bianconeri pourraient décider de conserver l’ancien joueur du PSG pour pallier cette absence. Cependant, un départ n’est tout de même pas à exclure, et Rabiot pourrait retrouver la Ligue 1.

Un intérêt de Monaco ?