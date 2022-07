Foot - Mercato - PSG

Une rencontre décisive est fixée, le PSG veut boucler une opération

Publié le 28 juillet 2022 à 14h45 par Bernard Colas

N’ayant pas réussi à s’imposer pour sa première saison au PSG, Georginio Wijnaldum se dirige vers un départ dans ce mercato estival. Une arrivée à la Roma est envisagée pour l’international néerlandais, prêt à rejoindre José Mourinho. Cependant, malgré un optimisme toujours présent dans ce dossier, aucun accord ne serait encore à signaler dans ce dossier.

Arrivé libre en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum n’est pas parvenu à s’imposer au PSG la saison dernière, ce qui devrait entraîner son départ dans les prochains jours. En effet, le Néerlandais semble disposé à plier bagage dans ce mercato estival, afin de rejoindre l’AS Rome. Le club de José Mourinho veut attirer l’ancien milieu des Reds et aurait entamé les discussions avec le Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, la presse italienne annonçait un rapprochement entre les deux clubs, mais rien ne serait bouclé pour autant.

Toujours pas d’accord pour Wijnaldum

Selon Foot Mercato , le dossier Wijnaldum est encore loin d’être réglé. Aucun accord n’aurait été trouvé entre le PSG et l’AS Rome, et la position des deux clubs serait encore assez éloignée. Et pour cause, Luis Campos espère inclure une option ou une obligation d'achat dans le prêt du Néerlandais afin de ne pas le voir revenir l’année prochaine, à l’inverse de la Roma, désirant un simple prêt. La question du salaire se pose également, alors que le pensionnaire de Serie A attendrait que le PSG paie une partie de ses émoluments.

Mercato - PSG : Gros effort de Wijnaldum pour boucler son transfert https://t.co/nw0sxGB27C pic.twitter.com/Rs0SQOPCnL — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Nouvelle rencontre ce jeudi