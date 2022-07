Foot - Mercato - PSG

PSG : Gros effort de Wijnaldum pour boucler son transfert

Publié le 28 juillet 2022 à 11h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il semble se rapprocher d’un départ du PSG pour rejoindre l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, Georginio Wijnaldum fait l’objet d’un débat en coulisses sur la question du salaire. Et le milieu de terrain néerlandais serait prêt à revoir ses émoluments à la baisse pour faciliter son transfert.

Après avoir enchainé les recrutement sur le mercato ces dernières semaines avec Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG cherche désormais à se débarrasser de ces indésirables. Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Rafinha, Idrissa Gueye, Julian Draxler… Les profils ont déjà été identifiés depuis un moment en interne par Luis Campos, et un départ semble enfin se préciser pour le PSG.

Wijnaldum, par ici la sortie ?

À en croire les dernières révélations de la presse italienne, le PSG et l’AS Rome seraient tout proches de trouver un accord définitif pour Georginio Wijnaldum, qui serait donc prêté avec option d’achat au club de la Louve. Une option d’achat de 10M€ qui deviendrait d’ailleurs obligatoire en cas de qualification de l’AS Rome pour la Ligue des Champions. Mais un dernier point pose problème dans les négociations…

Un gros sacrifice financier pour Wijnaldum