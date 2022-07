Foot - Mercato - OM

OM : Deux énormes coups pour la suite du mercato ?

Publié le 28 juillet 2022 à 16h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Très actif depuis le début du mercato estival, l’OM entend bien poursuivre son recrutement avec de nouveaux éléments de qualité. D’ailleurs, à en croire les dernières révélations, Pablo Longoria prépare du lourd pour la suite avec sa volonté de faire revenir William Saliba ainsi que ses négociations avec Alexis Sanchez.

Le mercato estival bat son plein à l’OM ! Après les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, le club phocéen semble sur le point d’accueillir le latéral gauche portugais Nuno Tavares, prêté sans option d’achat par Arsenal. Mais l’OM prépare encore du lourd en coulisses…

L’OM optimiste pour Saliba

En effet, L’EQUIPE a indiqué dans ses colonnes jeudi que l’OM envisageait toujours de faire revenir William Saliba, qui avait effectué un prêt très concluant la saison passée. D’ailleurs, selon le quotidien sportif, le board marseillais se montrerait étonnamment confiant sur l’issue de cette piste menant au défenseur français, qui entre pourtant dans les plans d’Arsenal pour cette saison. Et ce n’est pas tout.

Alexis Sanchez proche d’un accord avec l’OM ?

La Provence a lâché une petite bombe ce jeudi après-midi en indiquant que l’OM avait bel et bien l’intention de recruter Alexis Sanchez, et qu’un accord serait même proche d’être trouvé entre Longoria et l’attaquant chilien de 33 ans. Deux conditions sont posées dans ce dossier : l’OM devra se séparer d’un attaquant, et Sanchez devra résilier l’année de contrat qu’il lui reste avec l’Inter Milan.