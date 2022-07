Foot - Mercato - OM

OM : Longoria revient de très loin pour sa nouvelle recrue

Publié le 28 juillet 2022 à 15h30 par La rédaction

Très actifs depuis le début de ce mercato, Pablo Longoria et l'OM enchaînent les recrues. Déjà six nouveaux joueurs ont rejoint les rangs de l'équipe coachée par Igor Tudor. Un septième pourrait atterrir à Marseille dans les prochains jours puisque la presse anglaise annonce que l'OM serait en passe de boucler la venue de Nuno Tavares. Un dossier qui était bien mal embarqué.

Pablo Longoria tiendrait enfin son latéral gauche ! Après trois renforts axiaux avec Isaak Touré, Chancel Mbemba et Samuel Gigot, l'OM avait réglé le problème de son côté droit avec la signature de Jonathan Clauss en provenance du Racing Club de Lens. Cependant, Longoria ne parvenait pas à attirer de piston gauche. Le dossier Darko Lazovic étant au point mort, l'OM pourrait profiter du transfert avorté de Nuno Tavares du côté de l'Atalanta pour enrôler le Portugais. Les Marseillais n'étaient plus dans le coup il y a quelques jours, mais tout a basculé !

Transferts - OM : Longoria a bouclé sa prochaine recrue du mercato https://t.co/sPlQc4vYVa pic.twitter.com/Mb81k9JTSb — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Ça a capoté entre l'Atalanta et Arsenal

Alors que Nuno Tavares devait s'engager avec l'Atalanta Bergame, un détail a fait échouer le transfert. De passage à Londres, Pablo Longoria aurait sauté sur l'occasion pour reprendre contact avec Arsenal et l'entourage du joueur. Le Daily Express révèle ce jeudi midi, qu'un accord aurait été trouvé entre l'OM et Arsenal pour l'arrivée en prêt du jeune latéral portugais (22 ans). Ce prêt ne sera pas assorti d'une option d'achat, car les Gunners souhaitent garder le contrôle de l'avenir de leur joueur. C'est d'ailleurs pour cela que l'OM est passé devant l'Atalanta. Le club italien a souhaité inclure une option d'achat à la dernière minute, refusée catégoriquement par les Londoniens.

Le LOSC a tenté le coup

Bien que Tavares semble prendre la direction de l'OM, un autre club de Ligue 1 aurait également tenté le coup. Le Daily Express annonce qu'après l'échec du transfert de Tavares à l'Atalanta, c'est le LOSC de Paulo Fonseca qui aurait contacté Arsenal. Mais les discussions étaient déjà très avancées avec l'OM qui s'était fait devancer par l'Atalanta. Le joueur portugais s'était mis d'accord avec le club olympien avant l'arrivée des Italiens dans le dossier. Cette fois-ci, l'OM va rafler la mise et devrait officialiser la venue de Nuno Tavares dans les jours à venir.

« Lazovic reste toujours intransférable »