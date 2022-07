Foot - Mercato - PSG

PSG : Tout savoir sur le retour de Messi au FC Barcelone

Publié le 28 juillet 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, Lionel Messi avait quitté en pleurs le FC Barcelone. Ne pouvant pas prolonger avec son club de toujours, l’Argentin s’était par la suite engagé avec le PSG. Toutefois, entre les Blaugrana et La Pulga, la flamme pourrait bien se raviver dans les mois à venir. En effet, depuis quelques jours, ça s’enflamme à propos d’un possible retour de Messi à Barcelone. Le10Sport vous propose alors un résumé de la situation concernant la possibilité de revoir le mythique numéro 10 barcelonais au Camp Nou.

Laporta et Xavi ouvrent la porte à Messi

Et tout est parti d’une énorme déclaration de Joan Laporta, président du FC Barcelone, en marge de la tournée des Blaugrana aux Etats-Unis. Il y a quelques jours, il avait ainsi lâché une incroyable bombe concernant un retour de Lionel Messi, assurant : « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi ».



Dans la foulée de Joan Laporta, c’est Xavi qui s’est prononcé sur Lionel Messi. L’entraîneur du FC Barcelone avait alors confié concernant l’actuel joueur du PSG : « Messi ? Maintenant c'est impossible. Il a un contrat. C'est le meilleur de tous les temps. Ça ne sert à rien de parler de lui maintenant. Dans l'avenir, nous verrons. Le président a déjà dit qu'il espérait que ce n'était pas encore la fin de Messi au Barça ». D’ailleurs, selon les échos de la presse espagnole, Xavi aurait réclamé le retour de Lionel Messi à Joan Laporta.



Dans le vestiaire du FC Barcelone, Ansu Fati a lui aussi eu son mot à dire sur Lionel Messi, expliquant alors : « Bien sûr, Messi est le meilleur joueur de l'histoire du club. Pour nous, il mérite une meilleure fin avec l'équipe car il a beaucoup donné à Barcelone ».

Mercato - PSG : Xavi réclame Messi, Laporta lui répond en coulisses https://t.co/e2pTnFsJEM pic.twitter.com/RiXqofA3gA — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

C’est pour 2023

La porte est donc ouverte au FC Barcelone pour Lionel Messi. Toutefois, ce n’est pas cet été que l’on reverra l’Argentin sous le maillot blaugrana. En effet, si un retour de La Pulga venait à se conclure, ce serait pour l’été 2023. A cette date, Messi pourrait alors être libre. En effet, le sextuple Ballon d’Or est lié avec le PSG jusqu’en juin 2023 et s’il ne prolonge pas d’ici là, ce que voudrait d’ailleurs le club de la capitale, Lionel Messi se retrouverait à nouveau libre sur le marché des transferts. Une aubaine alors pour le FC Barcelone qui pourrait rapatrier gratuitement sa légende.

Rendez-vous après le Mondial pour Messi

Mais quid également de la position de Lionel Messi ? Aujourd’hui au PSG, l’Argentin souhaiterait-il revenir au FC Barcelone alors que d’autres options pourraient s’offrir à lui comme celle de rejoindre l’Inter Miami, la franchise de David Beckham en MLS ? Pour le moment, Messi ne penserait absolument pas à son avenir. En effet, il était expliqué récemment que le joueur du PSG était pleinement concentré sur sa saison avec le club de la capitale avec également le Mondial à la fin de l’année 2022 en ligne de mire. C’est d’ailleurs après cet événement au Qatar que Lionel Messi devrait commencer à se poser les bonnes questions concernant son avenir. On devrait alors en savoir plus dans les mois à venir à propos de ce feuilleton…

Une relation à reconstruire