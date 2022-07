Foot - Mercato - PSG

PSG : Lionel Messi doit-il faire son retour au FC Barcelone ?

Publié le 26 juillet à 08h00 par Bernard Colas

Une année après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi fait encore parler de lui en Catalogne. Selon le quotidien Sport, Xavi aurait demandé à Joan Laporta de faire revenir l’Argentin l’année prochaine, lorsque celui-ci sera libre. Le président blaugrana ne serait pas opposé à cette idée, mais selon vous, que doit décider la star du PSG ?

À Barcelone, on se remet à penser sérieusement à Lionel Messi. Une année après le départ de la Pulga , les dirigeants ont pourtant fait le nécessaire pour faire le deuil de l’enfant du club, parti à la surprise générale et ce malgré l’accord trouvé pour sa prolongation, en raison des problèmes financiers rencontrés par le Barça. L’hiver dernier, Joan Laporta s’était montré actif pour renforcer le secteur offensif en s’attachant les services de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré, mais le président catalan a fait encore plus fort en recrutant cet été Robert Lewandowski et Raphinha, tout en renouvelant le bail d’Ousmane Dembélé. Sur le plan sportif mais également en termes d’image, le Barça a agi en conséquence pour laver l’affront vécu l’été dernier avec le départ libre de Leo Messi vers le PSG, mais ce dernier n’a peut-être pas terminé son histoire avec son club de toujours.

Xavi veut faire revenir Messi

D’après les informations divulguées par Sport , Xavi aurait demandé à son président Joan Laporta de se pencher sur un possible retour de Lionel Messi au Barça à l'été 2023. À ce moment-là, l’Argentin aura 36 ans et sera arrivé au terme de son contrat avec le PSG s’il ne prolonge pas avant. Le moment idéal aux yeux de l’entraîneur blaugrana pour rapatrier son ancien coéquipier. Selon Sport , Xavi serait en effet persuadé que le numéro 30 du Paris Saint-Germain aura encore beaucoup à apporter, tant sur le plan sportif que marketing, convaincu que le septuple Ballon d’Or donnerait un sursaut de motivation aux autres joueurs grâce à son aura et son expérience. Un moyen également pour Lionel Messi de boucler la boucle et de se réconcilier avec la direction actuelle.

Joan Laporta a déjà son idée sur la question

De son côté, Joan Laporta serait favorable à cette idée. Ce lundi, Sport a ajouté que le président du club culé considère qu’un rapprochement avec le clan Messi vaut la peine d’être tenté dans les prochains mois, et ce malgré les différents obstacles à surmonter. L’Argentin de 35 ans a été blessé par la manière dont il a été invité à plier bagage à l’été 2021, obligeant Joan Laporta à faire preuve de tact pour parvenir à ses fins. Pour autant, le boss du FC Barcelone serait persuadé d’avoir les bons arguments, avec une équipe forte et remaniée permettant à Messi de finir en beauté son histoire au Camp Nou tout en restant ambitieux pour la fin de sa carrière. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », déclarait d’ailleurs Laporta ce week-end au micro d’ ESPN , en marge de la rencontre amicale face au Real Madrid (1-0). L’opération séduction semble déjà lancée, d'autant que le vestiaire y met du sien : « Messi est le meilleur joueur de l'histoire du club. Pour nous, il mérite une meilleure fin avec l'équipe car il a beaucoup donné à Barcelone », a appuyé Ansu Fati, héritier du numéro 10 après la sortie de Messi.

Messi temporise, le PSG envisage une prolongation

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Pour l’heure, aucune indication n’a été donnée sur les plans de Lionel Messi après cette saison. Il faut dire que l’année sera chargée pour l’attaquant, désireux de faire bonne figure avec le PSG après des premières mois compliqués du côté du Parc des Princes et de débarquer au Qatar dans la meilleure forme possible pour le Mondial en décembre. À Paris, on pense également à l’été 2023, avec la volonté, déjà, de proposer un nouveau bail au natif de Rosario. L'idée de Messi est d'attendre la fin de la Coupe du Monde afin d'en savoir plus sur son niveau et sa motivation. Outre le PSG et le FC Barcelone, l’Inter Miami semble également sur les rangs pour l’accueillir, tandis qu’un retour en Argentine a parfois été évoqué.



