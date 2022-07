Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Xavi, le vestiaire du Barça interpelle Messi

Publié le 25 juillet à 21h00 par Bernard Colas

Une année après le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, Xavi souhaiterait rapatrier son ancien coéquipier l’été prochain, lorsque son contrat avec le PSG aura pris fin. L’entraîneur blaugrana aurait déjà prévenu Joan Laporta, et le vestiaire semble enclin à accueillir l’Argentin à en croire la dernière sortie d’Ansu Fati.

L’histoire est-elle terminée entre le FC Barcelone et Lionel Messi ? L’été dernier, l’Argentin était contraint de quitter son club de toujours en raison des problèmes financiers rencontrés par l’entité catalane. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps à se positionner. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lionel Messi aura bientôt un choix à faire pour son avenir, et cette situation n’a pas échappé à Xavi.

Xavi voudrait voir Messi de retour au Barça

Selon Sport , l’entraîneur du FC Barcelone aurait en effet demandé à Joan Laporta de faire revenir Lionel Messi l’été prochain, et le président du club culé verrait cela d’un bon œil. Ce week-end, l’homme d’affaires a d’ailleurs ouvert les portes du Barça à l’international argentin de 35 ans. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », déclarait Joan Laporta au micro d ’ESPN .

💣 C’est la bombe du soir en Espagne Selon @Sport, Xavi aurait demandé à Joan Laporta de rapatrier Lionel #Messi, et le #Barça s’activerait déjàAussi bien d'un point de vue sportif qu'économique, l’attaquant du #PSG est attendu au #Barça@Le10Sport ⬇️https://t.co/AlxnOldTBl — Bernard Colas (@BernardCls) July 24, 2022

« Pour nous, il mérite une meilleure fin avec l’équipe »