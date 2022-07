Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opération à 20M€ bientôt bouclée par Campos ?

Publié le 25 juillet à 19h30 par Pierrick Levallet

En plus de son recrutement, le PSG cherche également à dégraisser son effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, dont Leandro Paredes. Ne s’étant pas vraiment imposé dans la capitale, l’Argentin pourrait s’envoler vers une destination où il aura un rôle plus important comme à la Juventus. D’ailleurs, un certain optimisme règnerait du côté du club turinois concernant le transfert du joueur de 28 ans.

Lors de ce mercato estival, le PSG espère mener à bien plusieurs chantiers. Le club de la capitale a déjà identifié les postes à renforcer en priorité et a bouclé les arrivées de Vitinha et d’Hugo Ekitike. Mais en plus de son recrutement, le champion de France souhaiterait également dégraisser son effectif. De ce fait, plusieurs joueurs seraient menacés par un transfert cet été, dont Leandro Paredes. Ne s’étant jamais vraiment imposé depuis son arrivée en 2019, l’Argentin pourrait être poussé vers la sortie. D’ailleurs, le milieu de terrain de 28 ans aurait une condition claire quant à sa prochaine destination.

Paredes cherche plus de temps de jeu

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Leandro Paredes serait à la recherche d’un meilleur temps de jeu qu’au PSG. Une tendance également évoquée par Goal . Dans cette optique, son entourage serait passé à l’action et sonderait le marché des transferts à la recherche d’un point de chute idéal. La Juventus serait intéressée par le milieu de terrain, estimé à 20M€ par le club de la capitale. Mais d’abord, le club turinois va devoir se séparer de quelques joueurs.

Le PSG pourrait accepter un départ de #Paredes uniquement contre une indemnité plancher de 20 millions d’€. Le joueur souhaite retrouver un temps de jeu plus conséquent. Son entourage sonde d’ores et déjà le marché. Intérêt de la JUV qui doit préalablement dégraisser. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 25, 2022

La Juventus doit d'abord dégraisser avant de passer à l’action...

TyC Sports confirme cela. D’après le média argentin, la Juventus doit alléger sa masse salariale avant de pouvoir boucler l’arrivée de Leandro Paredes. Dans cette optique, le pensionnaire de Serie A travaillerait sur les départs d’Arthur et d’Aaron Ramsey. Leandro Paredes, lui, pourrait voir quelques motivations le pousser à s’engager avec la Vieille Dame cet été.

... mais reste confiante pour le transfert de Paredes