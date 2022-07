Foot - Mercato - PSG

PSG : Le FC Barcelone a pris sa décision pour le retour de Messi

Publié le 25 juillet à 17h30 par Bernard Colas

Une année après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone pense encore à son ancienne star. D’après la presse catalane, Xavi aurait demandé à l’état-major du club de préparer le retour de l’international argentin l’été prochain, lorsque son contrat avec le PSG aura pris fin. Une éventualité vue d’un bon œil par Joan Laporta, qui compte bien tenter sa chance.

Après avoir connu un été très mouvementé l’an dernier, avec son départ surprise du FC Barcelone au terme de la victoire de l’Albiceleste en Copa America, Lionel Messi connaît un mercato beaucoup plus tranquille avec le PSG. L’attaquant de 35 ans s’apprête à retrouver le chemin de la capitale française après avoir participé à la tournée japonaise avec le reste de l’équipe. Une préparation qui devrait permettre à Messi d’être plus en jambe cette saison, alors que le numéro 30 du PSG a déçu au cours de ses premiers mois sous le maillot rouge et bleu. De son côté, le FC Barcelone poursuit les changements entamés à l’été 2021 suite au départ de sa star. Joan Laporta se montre actif dans ce mercato estival et a notamment remodelé le secteur offensif avec les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha, sans oublier la prolongation d’Ousmane Dembélé. L’absence de La Pulga sera donc moins préjudiciable lors de cette nouvelle saison, mais cela n’empêche pas le club culé d’avoir encore des vues sur le natif de Rosario.

Lionel Messi attendu au Barça par Xavi

Ce dimanche, Sport a en effet révélé que Xavi souhaitait voir Lionel Messi faire son retour du côté du Camp Nou l’année prochaine. Le septuple Ballon d’Or vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec le PSG et sera donc libre de s’engager dans le club de son choix pour la saison 2023-24. Ce qui n’a pas échappé à l’entraîneur blaugrana qui dispose d’excellentes relations avec son ancien coéquipier. Xavi estime que Lionel Messi a encore les jambes pour évoluer sous la tunique du Barça et que son aura, ajoutée à son expérience, donnerait un sursaut de motivation aux autres joueurs.

💣 C’est la bombe du soir en Espagne Selon @Sport, Xavi aurait demandé à Joan Laporta de rapatrier Lionel #Messi, et le #Barça s’activerait déjàAussi bien d'un point de vue sportif qu'économique, l’attaquant du #PSG est attendu au #Barça@Le10Sport ⬇️https://t.co/AlxnOldTBl — Bernard Colas (@BernardCls) July 24, 2022

« La porte est toujours ouverte »

« Ce que je sais c’est que Messi et Xavi se sont parlé durant toute la saison. Et après avoir entendu les propos de Laporta… Nous verrons », a pour sa part indiqué le journaliste Gerard Romero en réaction à l’information divulguée par Sport à la fin du week-end. Cette révélation intervient en effet quelques heures seulement après l’annonce troublante de Joan Laporta, ouvrant clairement la porte du FC Barcelone à Leo Messi. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », a déclaré le président blaugrana au micro d’ESPN.

Joan Laporta prêt à rapatrier Messi