PSG : Nouvelles révélations sur le retour de Messi à Barcelone

Publié le 25 juillet à 09h30 par Thibault Morlain

Ce dimanche, ça s’est enflammé à propos d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Aujourd’hui au PSG, l’Argentin est toutefois encore dans toutes les pensées en Catalogne. Au point d’envisager donc un retour dans un futur proche ? Joan Laporta n’a en tout cas pas fermé la porte, loin de là et Xavi serait tenté à l’idée de faire revenir Messi au Barça. La flamme va-t-elle alors se raviver ? Des précisions ont été apportées sur ce dossier.

L’été dernier, la planète football avait tremblé suite au départ de Lionel Messi du FC Barcelone, alors qu’on pensait qu’il y terminerait sa carrière. Cela n’a finalement pas pu être possible. Alors que l’Argentin était arrivé au terme de son contrat et était d’accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau bail, cela n’a pas pu se faire en raison des problèmes économiques du Barça. C’est en pleurs en Messi avait alors quitté la Catalogne et depuis, il s’est engagé avec le PSG. Toutefois, entre le septuple Ballon d’Or et le FC Barcelone, l’histoire pourrait ne pas être totalement terminée.

« La porte est toujours ouverte »

Reverra-t-on Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone ? Ce dimanche, Joan Laporta a lâché une énorme sortie à propos de l’actuel numéro 30 du PSG qui n’est clairement pas passée inaperçue. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », a expliqué le président du Barça pour ESPN , laissant ainsi la porte ouverte à un retour de Messi.

Le forcing de Xavi

Et en Espagne, on a rajouté de l’huile sur le feu ces dernières heures. En effet, selon les informations de Sport , Xavi pousserait en coulisses pour faire revenir Lionel Messi au FC Barcelone. L’entraîneur blaugrana aurait ainsi réclamé à Joan Laporta que La Pulga revienne l’été prochain, date à laquelle son contrat avec le PSG prendra fin.

💣 C’est la bombe du soir en Espagne Selon @Sport, Xavi aurait demandé à Joan Laporta de rapatrier Lionel #Messi, et le #Barça s’activerait déjàAussi bien d'un point de vue sportif qu'économique, l’attaquant du #PSG est attendu au #Barça@Le10Sport ⬇️https://t.co/AlxnOldTBl — Bernard Colas (@BernardCls) July 24, 2022

