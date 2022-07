Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi Xavi réclame le retour de Messi au Barça

Publié le 24 juillet à 22h30 par Bernard Colas mis à jour le 24 juillet à 22h56

Une année après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone pense encore à son ex-star. Alors que Joan Laporta a clairement ouvert la porte du club culé à l’Argentin ces dernières heures, Xavi militerait en interne pour le retour de son ancien coéquipier, et l’entraîneur blaugrana aurait un argumentaire de taille pour convaincre ses dirigeants.

L’année dernière, un véritable séisme secouait la Catalogne. Enfant du club, Lionel Messi quittait le FC Barcelone malgré plusieurs mois de négociations pour sa prolongation. De retour à la tête de l’écurie blaugrana , Joan Laporta avait pourtant fait de la continuité de l’Argentin l’un de ses principaux arguments de campagne pour remporter l'élection présidentielle, mais l’homme d’affaires s’est fait une raison, laissant son numéro 10 filer, faute de moyens financiers suffisants. Depuis, Lionel Messi tente de s’imposer au PSG, tandis que le FC Barcelone essaye d’oublier son ancienne star.

Lewandowski, Aubameyang, Raphinha… Les attaquants se multiplient pour faire oublier Lionel Messi

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré pour renforcer un secteur offensif défaillant en cours de saison, le Barça a frappé encore plus fort dans ce mercato estival, avec les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha, sans oublier la prolongation d’Ousmane Dembélé. L’absence de Lionel Messi devrait ainsi être moins préjudiciable cette saison, mais cela n’empêche pas Xavi de penser encore à l’international argentin.

Xavi croit en l’Argentin sur le plan sportif

Ce dimanche, le quotidien Sport révèle en effet que Xavi aurait demandé à Joan Laporta et au secrétariat technique de faire revenir Messi une fois que son contrat avec le PSG sera arrivé à terme, soit l’été prochain. L’ancien milieu du Barça, qui entretient d'excellentes relations avec la star argentine, est convaincu que son retour peut apporter au club catalan, tant sur le plan financier que sportif, estimant que La Pulga a encore les jambes pour évoluer sous la tunique blaugrana et que son aura, ajoutée à son expérience, donnerait un sursaut de motivation aux autres joueurs. La signature de Messi pourrait également servir à mettre de côté les différends qui ont surgi après son départ du club et lui permettre raccrocher les crampons du côté du Camp Nou.

Le Barça enverrait un gros message en rapatriant Messi

Forcément, un retour de Lionel Messi aiderait également le FC Barcelone à retrouver des couleurs sur le plan marketing. Comme l’explique Sport , l’écurie catalane a souffert du départ de son joueur phare commercialement, à l’inverse du PSG, qui a fait exploser les compteurs sur les réseaux sociaux et qui a signé de nouveaux partenariats, tout en écoulant un stock massif de maillots floqués du numéro 30 de l’international albiceleste. D’éventuelles retrouvailles entre Messi et son ancienne équipe permettraient aussi au FC Barcelone d’envoyer un signal fort aux autres cadors, deux ans après avoir été contraint de céder sa tête de gondole pour des problèmes économiques.

¡BOMBAZO! 💣En España aseguran que Xavi le solicitó al Barcelona la contratación de Lionel Messi.▶️ "Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado", había declarado ayer el presidente Laporta. pic.twitter.com/W78jJcT7Gw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 24, 2022

