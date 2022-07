Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare le retour de Lionel Messi

Publié le 24 juillet à 21h00 par Bernard Colas mis à jour le 24 juillet à 21h04

Recruté par le PSG l’été dernier, Lionel Messi est entré dans la dernière année de son contrat. Une situation qui n’a pas échappé à Xavi, qui aurait demandé à la direction du FC Barcelone de préparer le retour de La Pulga en Catalogne selon la presse espagnole. Une information qui tombe quelques heures après l’annonce troublante du président Joan Laporta sur le septuple Ballon d’Or.

Malgré l’accord trouvé tardivement pour sa prolongation, Lionel Messi n’a pas apposé sa signature sur un nouveau contrat avec le FC Barcelone l’été dernier. Joan Laporta n’avait pas les ressources financières nécessaires pour conserver la star argentine, qui a pris le chemin du PSG. Une année plus tard, le Barça poursuit sa reconstruction après ce départ qui a fait l’effet d’une bombe en Catalogne. Avec Joan Laporta et Xavi aux manettes, le club culé est notamment parvenu à mettre la main sur Robert Lewandowski et Raphinha, tout en prolongeant Ousmane Dembélé. Pour autant, l’entraîneur du FC Barcelone n’a pas oublié Lionel Messi.

Xavi demande le retour de Messi aux dirigeants du Barça

Ancien coéquipier de Lionel Messi au Barça, Xavi compte en effet rapatrier l’enfant du club catalan. Ce dimanche soir, Sport lâche une bombe en révélant que l’entraîneur blaugrana a demandé à Joan Laporta de faire revenir Messi lorsqu'il terminera son contrat avec le PSG, pour la saison 2023-24. Xavi serait convaincu que le retour du septuple Ballon d’Or pourrait beaucoup apporter au Barça, tant sur le plan financier que sportif.

« Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée »