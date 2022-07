Barcelone sort du silence pour l’avenir de Frenkie de Jong

Foot - Mercato - Barcelone

L’aventure de Frenkie De Jong au FC Barcelone pourrait prendre fin très prochainement. Après 3 saisons chez les Blaugrana, l’international néerlandais est notamment convoité par Manchester United, qui en fait l’une de ses priorités. Alors que ce dossier semble toutefois être au point mort, Joan Laporta confirme que des offres sont arrivées pour le milieu de terrain.

Le FC Barcelone est très actif durant ce mercato estival. En effet, les Catalans ont déjà enregistré les arrivées libres d’Andreas Christensen et Franck Kessié, tandis que Raphinha et Robert Lewandowski ont été achetés. Cependant, il devrait également y avoir du mouvement dans l’autre sens, puisque plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises au cours des prochaines semaines, à commencer par Frenkie De Jong.

Joan Laporta tells @carodelas: "Frenkie de Jong is our player, we really like him. We received some offers for Frenkie but we didn't accept as of now, as we want to talk with him and know exactly what he wants" 🚨🇳🇱 #FCB "We need to clarify some aspects of his situation". #MUFC pic.twitter.com/TM1hwyHzVu