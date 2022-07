Foot - Mercato - Barcelone

Koundé, Lewandowski… Les vérités de Xavi sur le mercato

Publié le 24 juillet à 11h30 par Quentin Guiton

Le FC Barcelone est bien l’agitateur principal de ce marché des transferts. Le club catalan s’est en effet considérablement renforcé avec notamment l’arrivée de la superstar Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich. Mais cela serait loin d'être terminé. Xavi s’est d’ailleurs exprimé sur tous ces mouvements et la suite du mercato pour les Blaugrana…

Le FC Barcelone revient de loin. Après avoir traversé l’une des pires crises de son histoire en début de saison dernière avec entre notamment une élimination des phases de poules de la Ligue des champions, le club catalan s’est vite relevé en nommant son ancienne légende Xavi au poste d’entraineur. Depuis, le club a réussi a attirer des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres, et à révéler des jeunes de la Masia comme Gavi ou Nico Gonzalez. Après une folle remontada au classement, le FC Barcelone a donc réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Et cet été, le club culé enflamme le mercato ! Le club catalan a réussi à concrétiser la prolongation d’Ousmane Dembélé, les arrivées gratuites d’Andreas Christensen et de Franck Kessié et surtout les achats de Raphinha et de Robert Lewandowski. Un mercato XXL pour de grandes ambitions la saison prochaine. Et l’entraineur Xavi est d’ailleurs revenu sur tous ces mouvements en conférence de presse après le match amical face au Real Madrid (victoire 1-0 du Barça).

« Robert est une star mondiale »

Xavi est d’abord revenu sur la signature phare de l’été : Robert Lewandowski. L’attaquant polonais, courtisé par Chelsea et le PSG, désirait découvrir autre chose et ne voulait que le FC Barcelone. Après des négociations longues et difficiles avec le club bavarois, le buteur est finalement arrivé en Catalogne pour près de 50M€. Et Xavi a tenu à adouber sa nouvelle recrue : « Lewandowski ? Robert est une star mondiale. Il a marqué des buts tout au long de sa carrière et il en marquera encore. Je soulignerais l'humilité avec laquelle il est venu et la rapidité avec laquelle il s'est adapté. Il nous rend tous meilleurs, moi en tant qu'entraîneur et les joueurs » .

Xavi reste évasif sur Koundé

L’entraineur espagnol a aussi été amené à s’exprimer sur le recrutement en défense centrale, secteur de jeu le plus friable ces dernières années du côté du FC Barcelone. Et Xavi a confirmé qu’un défenseur central supplémentaire ne serait pas de refus : « Signer un autre défenseur central ? Plus nous sommes nombreux, mieux c'est. En plus, cette année il y a une coupe du monde et le calendrier sera encore plus serré » . Après avoir signé Andreas Christensen (arrivé libre de Chelsea), la priorité du FC Barcelone pour renforcer sa défense centrale se nomme Jules Koundé. Mais l’opération serait extrêmement compliquée, le Séville FC demanderait beaucoup d’argent et Chelsea pousserait fort de son côté pour l’attirer. Par rapport à ça, Xavi est resté assez flou : « Koundé ? Je ne peux rien dire. Il y a beaucoup de compétition dans l'équipe et si quelqu'un vient, il viendra s'ajouter à cela. Nous sommes une famille et nous construisons une grande équipe. Mon objectif est de gagner à nouveau des titres et être compétitif » .

