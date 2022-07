Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier monte au créneau pour Neymar, c’est validé en interne

Publié le 24 juillet à 10h45 par Pierrick Levallet

Recruté par le PSG en 2017, Neymar a naturellement essuyé quelques critiques depuis son arrivée. Encore cet été, le Brésilien voit son implication être régulièrement remise en question surtout avec les récentes rumeurs de transferts. Toutefois, Christophe Galtier a affirmé que sa star de 30 ans affichait un excellent état d’esprit depuis le début de saison. Et en interne, on n’hésite pas à défendre Neymar également.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a fait les frais de nombreuses critiques. Jugé sur son hygiène de vie assez régulièrement, le Brésilien a souvent vu son implication dans le projet parisien être remise en question notamment après ses nombreuses blessures et les rumeurs de transferts qui l'entourent. Cependant, Christophe Galtier compte sur Neymar et il l’a encore affirmé en conférence de presse ce samedi après la victoire du PSG face aux Urawa Red Diamonds : « Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. » Et il n’est pas le seul chez les champions de France à trouver le monde un peu dur envers Neymar.

Le PSG défend Neymar

Comme l’explique L’Equipe , le PSG estimerait en interne que Neymar est une cible trop facile pour les critiques. Par ailleurs, le club de la capitale penserait que ces reproches au sujet de la star brésilienne sont assez exagérés. Malgré les récentes rumeurs de transferts pour Neymar, le PSG continue de défendre son joueur et refuse de le laisser seul face à ses détracteurs.

Neymar affiche un excellent état d’esprit