Foot - Mercato - Barcelone

Les premiers mots de Lewandowski, la nouvelle star du Barça

Publié le 20 juillet à 19h30 par Axel Cornic

Après des années passées à martyriser les défenses de Bundesliga, Robert Lewandowski a décidé de découvrir une nouvelle vie en Liga et en Espagne. L’attaquant de 33 ans a en effet quitté le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone de Xavi et ce mercredi, il a été officiellement présenté à la presse et aux supporters.

C’est l’un des plus gros feuilletons de ce mercato qui s’est terminé. Dès le printemps, Robert Lewandowski a commencé à clamer haut et fort son envie de changer de club, recevant des réponses assez fermes de la part du Bayern Munich. Mais la volonté du joueur a finalement primé, puisqu’à un an de la fin de son contrat, le Polonais a été transféré au FC Barcelone pour près de 50M€. Un très joli coup de la part de Joan Laporta, qui n’a pas manqué de souligner la force qu’il lui a fallu pour battre la concurrence d’autres clubs, notamment le PSG et Chelsea.

« Bonjour, je m’appelle Robert, je suis Polonais et je vis à Barcelone »

En Catalogne, on laissait entendre que la nouvelle star du FC Barcelone allait être présentée début aout, mais c’est finalement ce mercredi que les supporters ont pu découvrir Robert Lewandowski. Ce dernier arrive d’ailleurs dans son nouveau club avec d’énormes ambitions. « Bonjour, je m’appelle Robert, je suis Polonais et je vis à Barcelone » a lancé l’attaquant de 33 ans, en guise de présentation. « Dans le football, il est important de vouloir gagner et je pense que je suis le mieux placé pour le faire. J'ai faim de buts ».

« Je suis dans le bon club »

S’il n’a pas été interrogé sur les autres options qui se présentaient à lui en ce mercato, Robert Lewandowski a assuré être au bon endroit au bon moment. « Nous avons beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup de qualité dans l'équipe et beaucoup de potentiel. Je suis dans le bon club » a expliqué le nouvel attaquant du FC Barcelone. « J'ai fait les derniers entraînements avec mes coéquipiers et je suis prêt à jouer le prochain match. J'espère marquer beaucoup de buts, c'est mon challenge ».

