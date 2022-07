Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a désigné ses deux priorités en défense

Publié le 20 juillet à 17h00 par Baptiste Lefilliatre

Si le Paris Saint-Germain a déjà enregistré les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike, le club de la capitale compte également se renforcer dans le secteur défensif. Le conseiller sportif Luis Campos travaille activement sur deux dossiers prioritaires et indépendants : Nordi Mukiele (RB Leipzig) et Milan Skriniar (Inter Milan).

Le mercato estival du PSG risque bien de s'intensifier dans les prochains jours. Après avoir enregistré la signature de Vitinha en provenance du FC Porto et le prêt avec option d'achat d'Hugo Ekitike par le Stade de Reims, le club de la capitale songe désormais à renforcer son secteur défensif.

Mercato - PSG : Barcelone relance un dossier brûlant de Luis Campos https://t.co/uQankpBNXl pic.twitter.com/wfZO3alw7W — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Paris veut garnir sa défense

Depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Inter Milan, est annoncé avec insistance du côté des champions de France en titre. Plus récemment, c'est le nom de Nordi Mukiele (RB Leipzig), dont le bail expire également dans un an, qui circule. Deux joueurs bel et bien pistés par Paris.

Mukiele et Skriniar, priorités de Campos