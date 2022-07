Foot - Mercato - PSG

PSG : Renato Sanches s'agace, Campos est sous pression

Publié le 20 juillet à 13h10 par Arthur Montagne

Priorité du PSG pour renforcer son milieu de terrain après le transfert de Vitinha, Renato Sanches veut absolument signer à Paris. Cependant, l'international portugais s'impatienterait en coulisses et s'agace du fait que son dossier soit bloqué sur le mercato. Au point qu'un ultimatum ait été fixé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait le forcing pour recruter Renato Sanches, et a même dégainé une offre de 10M€ auprès du LOSC pour boucler ce transfert. Une proposition qui ne convient pas aux Dogues qui espèrent toujours récupérer une plus grosse somme, qui se rapproche de celle offerte par l'AC Milan, à savoir 16M€. Nasser Al-Khelaïfi est donc directement intervenu pour essayer de dénouer ce dossier.

Renato Sanches veut rejoindre le PSG...

Mais pour le moment, ce transfert est toujours bloqué, mais comme l'assure Abdellah Boulma, Renato Sanches veut absolument rejoindre le PSG et l'a clairement fait savoir aux dirigeants du LOSC. Cependant, les Lillois ne comptent pas brader leur joueur pour autant.

... mais s'agace de la lenteur des discussions