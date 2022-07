Foot - Mercato - OM

Les 5 attaquants les plus chers de l’histoire de l’OM

Publié le 20 juillet à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM a bouclé le transfert de Luis Suarez contre toute attente. Pour recruter l'attaquant de Grenade, le club phocéen a lâché 10M€. Une somme importante qui place déjà Luis Suarez dans les 5 attaquants les plus chers de l'histoire de l'OM. Un classement que Le 10 Sport vous propose de retrouver.

5) Luis Suarez - 2022 - 10M€

C'est une sacrée surprise qui a été révélée sur le mercato de l'OM. En effet, le club phocéen a annoncé le transfert de Luis Suarez de façon totalement inattendue. « L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures », explique le communiqué de l'OM. Selon différents médias espagnols, le club phocéen aurait même déboursé 10M€ pour recruter le buteur de Grenade.

Communiqué officiel | Luis Suárez L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez.Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. pic.twitter.com/BW50aWspMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2022

4) Dario Benedetto - 2019 - 14M€

Durant l'été 2019, André Villas-Boas réclame l'arrivée d'un nouvel avant-centre et apprécie notamment le profil de Dario Benedetto. L'OM débourse ainsi 14M€ pour le recruter en provenance de Boca Juniors. Après des débuts plutôt prometteurs, l'attaquant argentin est rapidement rentré dans le rang. Au total, il inscrira 17 buts en 71 apparitions. Un total assez faible.

3) Konstantinos Mitroglou - 2017 - 15M€

C'est probablement l'un des plus gros flops de l'histoire de l'OM. En 2017, pour le premier mercato estival de l'ère McCourt, le club phocéen fait le forcing pour attirer son grand attaquant. Plusieurs noms circulent, mais aucun transfert ne se concrétise. Le temps passe et l'OM se met à paniquer. Résultat, dans les dernières heures du mercato, Kostas Mitroglou débarque pour 15M€ en provenance de Benfica. Un panic buy qui va coûter cher à l'OM puisque le Grec verra son compteur de buts bloqué à 15 en 49 matches.

2) Loïc Rémy - 2010 - 15,5M€

Pour retrouver les attaquants les plus chers de l'histoire de l'OM, il faut remonter un peu plus loin. En effet, en 2010, le club phocéen est alors champion de France, mais perd Mamadou Niang, Bakari Koné et Hatem Ben Arfa, trois de ses principaux atouts offensifs. Une réaction est donc attendue sur le mercato et dans cette optique, l'OM mise tout d'abord sur Loïc Rémy qui débarque en provenance de l'OGC Nice pour 15,5M€. Auteur d'une très belle saison avec les Aiglons durant laquelle il inscrit 14 buts, l'attaquant formé à Lyon va apporter sa vitesse sur le front de l'attaque marseillaise. En 110 matches avec l'OM, Loïc Rémy va inscrire 42 buts. Un très joli ratio.

1) André-Pierre Gignac - 2010 - 16M€

Et le premier de ce classement débarque également en 2010. Il s'agit d'André-Pierre Gignac. Dans cette quête de refonte, en plus de Loïc Rémy, Gignac débarque donc de Toulouse pour 16M€. S'il reste sur une saison mitigée, il avait surtout marqué les esprits en 2008/2009, inscrivant 24 buts en Ligue 1 ! Et bien évidemment, le passage de Gignac à l'OM sera une réussite totale. Avec 77 réalisations en 186 matches, il a clairement marqué les esprits à Marseille jusqu'à son départ pour le Mexique en 2015.