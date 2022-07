Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Quand le FC Barcelone nargue le PSG

Publié le 20 juillet à 03h00 par Thibault Morlain

Depuis 2017 et le transfert de Neymar, une guerre s’est installée entre le PSG et le FC Barcelone. Jusqu’à présent, c’est le club de la capitale qui a souvent pris le dessus sur les Blaugrana. Mais pour Robert Lewandowski, le Barça a raflé la mise. Et Joan Laporta est plus heureux que jamais d’avoir joué un mauvais tour au PSG.

Robert Lewandowski est aujourd’hui un joueur du FC Barcelone. Cet été, le Polonais souhaitait quitter le Bayern Munich et au terme d’un gros bras de fer avec sa direction, il a fini par obtenir gain de cause. Il s’est ainsi engagé avec le Barça alors que d’autres options s’offraient à lui. Au PSG, Luis Campos était notamment intéressé par Lewandowski.

Mercato : PSG, Barcelone... Laporta raconte sa bataille avec Campos pour Lewandowski https://t.co/IO4fKGmeUp — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

« Nous étions en compétition avec le Paris Saint-Germain… »

Le PSG a finalement été devancé par le FC Barcelone pour Robert Lewandowski. Pour le plus grand bonheur de Joan Laporta. Dans des propos rapportés par RMC , le président blaugrana n’a pas caché son bonheur, lâchant : « Nous étions en compétition avec le Paris Saint-Germain et Chelsea, et le joueur a choisi de venir à Barcelone ».

Kessie comme Lewandowski

Lewandowski n’a donc pas souhaité aller au PSG afin de s’engager avec le FC Barcelone. Et Franck Kessie a fait le même choix. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, l’Ivoirien était annoncé dans le viseur du PSG, mais il s’est finalement engagé avec le Barça.