Foot - Mercato

Clauss, Kimpembe, Suarez… Toutes les infos mercato du 19 juillet

Publié le 19 juillet à 12h00 par La rédaction mis à jour le 19 juillet à 12h07

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Longoria boucle le transfert de Clauss

RMC Sport , L'EQUIPE et Le Parisien ont tous annoncé ce mardi matin que l'OM et le RC Lens avaient trouvé un accord pour le transfert de Jonathan Clauss. Le latéral droit international français de 29 ans va débarquer dans la journée afin de passer sa visite médicale et sera ensuite la cinquième recrue officielle de l'OM sur ce mercato.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Kimpembe souhaite rester

Malgré les nombreuses spéculations à son sujet et notamment avec Chelsea, Presnel Kimpembe souhaite rester au PSG. Selon L'EQUIPE, Il s'est expliqué avec Luis Campos et Christophe Galtier sur sa situation au club, il est ressorti de cette réunion que le défenseur central semble finalement bien parti pour continuer l'aventure au PSG, où son contrat court jusqu'en 2024.



Pour plus d'informations, cliquez ici

EXCLU : L'OM est sur le coup pour Boulaye Dia

Selon les révélations du 10sport.com , le FC Nantes est positionné sur Boulaye Dia et tente actuellement de faire avancer le dossier sous la forme d'un prêt. Une piste validée en interne par Antoine Kombouaré. L'OGC Nice est également sur les rangs pour Dia, tout comme l'OM dans une moindre mesure.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Coup dur dans le dossier Bakayoko

Selon les informations de L'Equipe, Tiémoué Bakayoko pourrait finalement tourner le dos à l'OM qui le courtise pour s'engager en faveur de Valence. Le club Che serait très intéressé par le profil du milieu de terrain français.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : 10M€ pour le transfert de Luis Suarez ?