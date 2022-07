Foot - Mercato - PSG

Le Qatar a tenté une énorme opération avec Neymar

Publié le 19 juillet à 16h15 par Thibault Morlain mis à jour le 19 juillet à 16h15

Du côté du PSG, on ne compte plus vraiment sur Neymar. Malgré les déclarations de Christophe Galtier, le Brésilien ne fait plus l’unanimité auprès des dirigeants qataris. Un départ fait ainsi énormément parler à l’occasion de ce mercato estival. D’ailleurs, sur le marché des transferts, le PSG viendrait de tenter une énorme opération avec Neymar.

Il y a quelques jours, Neymar a vu son contrat avec le PSG se prolonger jusqu’en 2027. Un engagement longue durée qui n’empêche toutefois pas les rumeurs d’un possible départ. En effet, le Brésilien n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Paris et auprès des dirigeants qataris. D’ailleurs, au PSG, on ferait pour se séparer de Neymar.

Mercato - PSG : Et si Neymar avait vendu la mèche pour son transfert ? https://t.co/2sqUzzYuAm pic.twitter.com/qySL8Sm4kK — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

Proposé à Manchester City

Le Parisien lâche ainsi une énorme information à propos de Neymar ce mardi. Selon le quotidien régional, les services du numéro 10 brésilien auraient été proposés à Manchester City et Pep Guardiola. L’idée aurait été d’échanger Neymar en échange d’un Citizen, probablement Bernardo Silva.

Manchester City dit non pour Neymar

L’offre était donc visiblement sur la table pour Manchester City, qui n’aurait toutefois pas répondu favorablement à celle-ci. Après Haaland et Alvarez, les Citizens auraient pu frapper fort, mais les Mancuniens n’ont pas voulu accueillir Neymar. La raison ? Guardiola ne voudrait pas déséquilibrer son effectif avec une nouvelle star.