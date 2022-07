Foot - Mercato - PSG

PSG : La décision est prise pour le mercato d’Idrissa Gueye

Publié le 19 juillet à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 19 juillet à 13h48

Malgré son statut d’indésirable au PSG et le fait qu’il soit poussé vers la sortie en cette période de mercato estival, Idrissa Gueye a décidé de rester au club. Sollicité par Galatasaray qui voulait le recruter, le milieu de terrain sénégalais n’est pas intéressé par ce point de chute et l’a fait savoir.

Alors que le PSG cherche à dégraisser au plus vite son effectif, de nombreux indésirables ont été ciblés en interne par Luis Campos : Mauro Icardi, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo ou encore Leandro Paredes ont été ciblés à cet effet, au même titre qu’Idrissa Gueye (32 ans) qui n’a plus qu’un an de contrat au PSG.

Galatasaray sur les rangs pour Gueye

Ces derniers jours, il a d’ailleurs été question d’un vif intérêt de la part de Galatasaray pour Idrissa Gueye, le club turc étant bien décidé à relancer le milieu de terrain sénégalais du PSG et de racheter sa dernière année de contrat. Mais…



Gueye refuse et souhaite rester au PSG