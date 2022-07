Foot - Mercato - PSG

PSG : Kimpembe prend une grande décision pour son mercato

Publié le 19 juillet à 09h30 par Arthur Montagne mis à jour le 19 juillet à 09h38

L'avenir de Presnel Kimpembe est l'un des sujets majeurs du mercato du PSG. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin 2024 et Chelsea serait très intéressé à l'idée de le recruter. Néanmoins, le défenseur central souhaite rester à Paris où ses récents propos ont toutefois semé le doute sur sa situation.

Lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, Presnel Kimpembe s'était prononcé sur son avenir, semant même le trouble sur sa situation au PSG. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. Je pense que c'est réciproque. Après, j'arrive à 27 ans en août. À un moment clé de ma carrière. Et voilà... Mon prochain contrat sera aussi important, donc j'attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Ça m'intéresse et je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement », lançait Kimpembe. Des propos qui ont jeté un froid sur son avenir au PSG et qui ont surtout déstabilisé Luis Campos et Christophe Galtier, très agacés par cette sortie.

Le PSG repousse deux offres de transfert

Par conséquent, alors qu'un transfert n'était pas dans les plans du PSG, Luis Campos regrette que Presnel Kimpembe se soit mis seul sur le marché comme le relate L'EQUIPE . Et cela a forcément suscité l'intérêt de nombreux clubs puisque le média révèle que le PSG a reçu deux offres pour Presnel Kimpembe. Le club de la capitale n'est pas totalement fermé à l'idée de vendre son Titi, mais pas à n'importe quel prix, et a donc repoussé les deux offres. L'une de ses propositions émane de Chelsea où Thomas Tuchel apprécie grandement son ancien joueur, mais l'identité de l'autre club n'a pas filtré, bien que l'Atlético de Madrid ait récemment pris des renseignements.

Kimpembe veut rester au PSG

Cependant, malgré le quiproquo initial, il semble que Presnel Kimpembe souhaite rester au PSG. Il s'est expliqué avec Luis Campos et Christophe Galtier selon L'EQUIPE et à l'issue de cet entretien, il en est ressorti que le défenseur central a rappelé son attachement au club de la capitale d'autant plus que Luis Campos apprécie beaucoup le profil de Presnel Kimpembe qu'il avait essayé de recruter à l'AS Monaco en 2016.

