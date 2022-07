Foot - Mercato - PSG

Un accord pour le transfert de Lionel Messi ?

Publié le 19 juillet à 21h30 par Thibault Morlain

Du côté de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham en MLS, on n’a jamais caché son intérêt pour Lionel Messi. Si l’Argentin est aujourd’hui au PSG, en 2023, à la fin de son contrat, il pourrait donc filer aux Etats-Unis. L’option est bel et bien réelle pour Lionel Messi. D’ailleurs, à Miami, on a de nouveau annoncé la couleur concernant le sextuple Ballon d’Or.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Aujourd’hui au PSG, l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023 et son avenir sera au coeur des débats dans les mois à venir. Après la Coupe du monde, l’Argentin se penchera sur la question et il aura différents choix. Alors que le PSG souhaiterait le prolonger, Messi pourrait également s’envoler pour un nouveau challenge. Si tel était le cas, il pourrait alors filer aux Etats-Unis, où l’Inter Miami, la franchise de David Beckham, est très intéressé.

Co-propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas s’est confié sur une arrivée de Lionel Messi au sein de la franchise floridienne. Dans un entretien accordé à Sport , il a ainsi expliqué: « Messi va-t-il jouer pour l’Inter Miami ? David Beckham et moi aspirons à amener les meilleurs joueurs du monde ici à Miami, pas seulement à cause du projet, mais parce que nous voulons être le point de référence du football aux Etats-Unis. Leo est évidemment le meilleur joueur de la planète. Espérons que les conditions seront réunies pour qu’il soit là, en train de jouer avec le maillot de l’Inter Miami, aux Etats-Unis. Nous aspirons à cela. J’espère que les circonstances seront là. Nous n’avons rien de garanti, il n’y a pas d’accord, mais je suis un homme très optimiste et j’espère qu’à l’avenir, Messi pourra faire partie de notre projet ».

« Que signifie l’arrivée de Messi pour les gens de Miami ? Je pense que cela signifie beaucoup, non seulement pour le marché du football, non seulement pour le sud de la Floride, mais aussi pour les Etats-Unis. Je prends très au sérieux le projet de l’Inter Miami. Je suis très fier et plein d’espoir pour l’avenir », a également poursuivi Jorge Mas concernant cette possible arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami.

