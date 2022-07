Foot - Mercato - OM

Mbemba, Gigot… Longoria s’enflamme pour les recrues de l’OM

Publié le 19 juillet à 21h10 par Thibault Morlain

Ce mardi, l’OM présentait ses nouveaux joueurs avec notamment Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Des nouveaux joueurs en défense centrale donc pour Igor Tudor. Présent également pour l’occasion, Pablo Longoria n’a pas caché sa joie d’avoir fait venir ces joueurs à l’OM, notamment Gigot, recruté l’hiver dernier au Spartak Moscou, et Mbemba, arrivé libre il y a quelques jours.

Avec la Ligue des Champions, l’OM doit se renforcer durant cet été. C’est ce que Pablo Longoria s’active à faire. D’ailleurs, ce mardi, le président phocéen présentait à la presse certaines de ses recrues. L’occasion pour lui de s’enflammer sur les arrivées de Samuel Gigot et Chancel Mbemba à l’OM.

Transferts - OM : Un international français a débarqué à Marseille https://t.co/Ar8he6L3fe pic.twitter.com/OXARfiIqXa — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

« C'est un professionnel de haut niveau »

« Bienvenue Samuel, c'est un grand plaisir de t'avoir ici. Je me rappelle de la première conversation que j'ai eu avec Samuel, et avec Javier Ribalta. Il m'a dit qu'il y avait un défenseur français du Spartak Moscou. On avait commencé à discuter l'été dernier. C'est un professionnel de haut niveau, la campagne d'Europa League était de haut niveau. Il a des capacités qu'on recherchait. C'est un plaisir d'avoir un défenseur tel que lui », a lâché Longoria sur Samuel Gigot.

« Pour Chancel, c'est la réussite malgré les difficultés »