Mercato - PSG : Voilà comment le Qatar a raté le transfert de Lewandowski

Publié le 19 juillet 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le collimateur du PSG qui cherche à attirer du sang neuf en attaque, Robert Lewandowski a bien quitté le Bayern Munich, mais pour prendre la direction du FC Barcelone. Le buteur polonais s’est livré sur les coulisses de ce transfert, qui a de quoi laisser quelques regrets au Qatar.

Avec la volonté de se séparer au plus vite de Mauro Icardi, l’éventuelle vente à venir d’Arnaud Kalimuendo qui est valorisé à plus de 20M€ par Luis Campos et la piste Gianluca Scamacca (23 ans, Sassuolo) qui patine, le PSG est en quête de renfort offensif sur le mercato. Hugo Ekitike vient d’arriver de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais ces derniers mois, il a également été question de Robert Lewandowski qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais ce dernier a privilégié le FC Barcelone au PSG…

Lewandowski savait depuis un moment qu’il partirait

Interrogé par Sport Bild dimanche, Lewandowski a tout lâché sur sa décision de quitter le Bayern Munich : « Je voulais jouer dans un autre championnat que la Bundesliga, j'avais pris cette décision depuis longtemps. Mais je dois souligner que c'était la décision la plus difficile de ma vie, explique le futur joueur du Barça. Je voulais vivre ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille. Ma fille Klara va commencer l'école l'année prochaine, nous devions prendre cette décision. Si ce n'était pas maintenant, cela n'aurait probablement jamais été possible. C'était une occasion unique dans la vie. Je sais que j'aurai bientôt 34 ans. Mais je me sens très fort physiquement et mentalement », a confié Lewandowski. Et pourquoi avoir privilégié Barcelone au PSG ?

Une rencontre par hasard avec Xavi a plombé le PSG

L’ancien buteur du Bayern Munich raconte les coulisses d’un échange avec Xavi à Ibiza durant l’été, qui l’a convaincu de rejoindre le FC Barcelone, et le PSG a donc été définitivement distancé : « C'était en fait par hasard. Mais nous avons tout de suite eu une bonne alchimie, il m'a dit : 'Je t'attends'. Xavi m'a dit que nous travaillerons bien ensemble et que nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Il a un plan clair sur la façon de ramener Barcelone au sommet. Barcelone a connu des problèmes la saison dernière. Mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts maintenant. Je pense que le club est sur la bonne voie, celle du retour au sommet. Mon objectif est très clair : monter au sommet avec le Barça et gagner des trophées ». Voilà comment le PSG a raté le coche pour Lewandowski.

Le PSG va devoir chercher ailleurs

La piste menant à Robert Lewandowski étant désormais morte, quel buteur de renom débarquera d'ici la fin du mercato estival pour venir épauler Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sur le front de l'attaque du PSG ? Difficile à dire à jour, et en attendant, Luis Campos va également pouvoir se pencher sur le départ des indésirables à qui il peine à trouver un point de chute.