Mercato : Au Barça, on s'enflamme déjà pour le transfert de Lewandowski

Publié le 18 juillet 2022 à 11h30 par Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines, Robert Lewandowski animait les coulisses du mercato, mais c’est finalement au FC Barcelone que le Polonais évoluera la saison prochaine. Le club catalan est parvenu à faire céder le Bayern Munich, qui n’était initialement pas vraiment favorable au départ de sa star. Dans le vestiaire blaugrana, l’arrivée de Robert Lewandowski est déjà validée.

Après plusieurs semaines d’incertitudes, à lutter avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski sait désormais où il évoluera la saison prochaine. Alors qu’il ne semblait pas vouloir céder, le club bavarois a finalement trouvé un terrain d’entente avec le FC Barcelone pour le transfert du Polonais. Malgré les convoitises d’autres clubs comme le PSG ou encore Chelsea, l’attaquant de 33 ans a choisi de rallier les rangs de Xavi, avec qui un échange a fait basculer la balance en faveur du Barça.

« Tout de suite une bonne alchimie avec Xavi »

Dimanche, dans un entretien accordé à Sport Bild , Robert Lewandowski expliquait en quoi sa rencontre à Ibiza avait l'entraîneur du FC Barcelone avait fait basculer la balance pour la suite de sa carrière : « C'était en fait par hasard. Mais nous avons tout de suite eu une bonne alchimie, il m'a dit : 'Je t'attends'. Xavi m'a dit que nous travaillerons bien ensemble et que nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Il a un plan clair sur la façon de ramener Barcelone au sommet. Barcelone a connu des problèmes la saison dernière. Mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts maintenant. Je pense que le club est sur la bonne voie, celle du retour au sommet. Mon objectif est très clair : monter au sommet avec le Barça et gagner des trophées », a indiqué Lewandowski. Et le buteur polonais est déjà attendu de pied ferme au Barça...

« C'est quelque chose de formidable qu'il soit avec nous »

« On connaît sa qualité, c'est quelque chose de formidable qu'il soit avec nous. Raphinha, Christensen, Kessié sont arrivés aussi... c'est important que de bons joueurs arrivent pour continuer à grandir en équipe », a confié Ronald Araujo dans un entretien accordé à Mundo Deportivo .

Lewandowski au Barça au moins jusqu'en 2025

Robert Lewandowski se serait engager avec le club catalan au moins jusqu’en juin 2025, 2026 s’il décide de lever son option d’une année. Le FC Barcelone se serait mis d’accord avec le Bayern Munich autour d’une opération à 50M€ (45M€ fixe + 5M€ en bonus). Joan Laporta a donc réalisé l’un des plus beaux coups de ce mercato estival.