Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Lewandowski livre les coulisses de son transfert

Publié le 17 juillet 2022 à 23h30 par Bernard Colas

Annoncé dans le viseur du PSG et de Chelsea, Robert Lewandowski n’avait d’yeux que pour le FC Barcelone et a obtenu satisfaction. Après de longues négociations, le Bayern Munich a accepté de laisser partir son attaquant vers le Camp Nou en échange d’une offre avoisinant 50M€. Interrogé par la presse allemande sur ce transfert, le Polonais s’est justifié.

Après un long bras de fer, Robert Lewandowski est parvenu à obtenir satisfaction. Désireux de quitter le Bayern Munich après huit années de bons et loyaux services, l’international polonais va prochainement devenir un joueur du FC Barcelone. Les deux clubs ont annoncé ce week-end l’existence d’un accord de principe pour le transfert de l’attaquant, qui s’apprête donc à découvrir l’Espagne. Dans un entretien accordé à Bild , Robert Lewandowski est revenu sur les dernières semaines mouvementées qu’il a vécues et s’est prononcé sur son choix.

« Heureux de pouvoir rapidement revenir sur le terrain avec le FC Barcelone »

« Les dernières semaines ont été difficiles. Ce n'est pas facile pour moi de trouver les bons mots. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Dernièrement, j'ai essayé de rester détendu, de profiter des vacances avec ma famille. Mon âge et mon expérience m'ont certainement aidé. En tant que jeune joueur, j'aurais été plus bouleversé et stressé. J'ai pu comprendre ce qui se passait, ce qui était dit, écrit et rapporté. En fin de compte, tout s'est passé très vite. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir à quoi que ce soit. Maintenant, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution. Je suis heureux de pouvoir rapidement revenir sur le terrain avec le FC Barcelone. Pour moi, c'est la prochaine étape de ma carrière », confie Lewandowski dans des propos accordés à Bild .

« Je me sens très fort physiquement et mentalement. Barcelone a vu les choses de la même façon »

Pisté par le PSG ou encore Chelsea, Robert Lewandowski n’a pas voulu entendre parler des autres options s’offrant à lui pour son avenir, faisant du FC Barcelone sa grande priorité. « Je voulais jouer dans un autre championnat que la Bundesliga, j'avais pris cette décision depuis longtemps. Mais je dois souligner que c'était la décision la plus difficile de ma vie , explique le futur joueur du Barça. Je voulais vivre ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille. Ma fille Klara va commencer l'école l'année prochaine, nous devions prendre cette décision. Si ce n'était pas maintenant, cela n'aurait probablement jamais été possible. C'était une occasion unique dans la vie. Je sais que j'aurai bientôt 34 ans. Mais je me sens très fort physiquement et mentalement. Barcelone a vu les choses de la même façon. Je ne sais pas comment les choses vont continuer après ça, mais même 2026 ne doit pas être la fin. Je veux jouer au plus haut niveau pendant de nombreuses années encore. »

« Xavi m'a dit : 'Je t’attends’ »