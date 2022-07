Foot - Mercato

Mercato : Après avoir recalé le PSG pour le Barça, Lewandowski justifie son choix

Publié le 17 juillet 2022 à 19h15 par Baptiste Lefilliatre

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski est parvenu à ses fins en rejoignant le FC Barcelone, et ce malgré les approches du PSG. L’attaquant polonais a justement expliqué son choix de signer au Barça, et est convaincu de connaitre le succès au sein du club catalan.

Après des semaines de rumeurs et de négociations, le feuilleton Robert Lewandowski a finalement trouvé son dénouement. L’international polonais, qui voulait absolument quitter le Bayern Munich, a signé au FC Barcelone, qui a déboursé 50M€ pour s’octroyer ses services. Un coup dur pour le PSG, qui était également intéressé par le buteur.

Lewandowski revient sur son transfert

Lewandowski quitte donc l’Allemagne après huit saisons sous les couleurs bavaroises. Un choix qu’il a justifié à l’occasion d’une interview pour Bild : « Je voulais jouer dans un autre championnat que la Bundesliga, j'avais pris cette décision depuis longtemps. Mais je dois souligner que ce fut la décision la plus difficile de ma vie » a déclaré l'attaquant qui n'avait d'yeux que pour le Barça, et ce malgré les approches du PSG et de Chelsea. « Je voulais vivre ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille. Ma fille Klara commencera l'école l'année prochaine, nous avons dû prendre cette décision. Si ce n'est pas maintenant, cela n'aurait probablement jamais été possible. C'était une fois, une opportunité dans une vie » .

Un Lewandowski très ambitieux