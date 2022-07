Foot - Mercato

Transferts : Les regrets de Thomas Tuchel pour Robert Lewandowski

Publié le 17 juillet 2022 à 14h15 par Thomas Bourseau

À Chelsea, Thomas Tuchel veut concurrencer Manchester City et Liverpool pour le titre de champion d’Angleterre et a tenté de recruter la nouvelle arme offensive des Skyblues, à savoir Erling Braut Haaland. Et cet été, Tuchel aurait été emballé par Robert Lewandowski comme il l’a avoué, bien que ce dernier ait privilégié le FC Barcelone.

Entraîneur de Chelsea depuis le mois de janvier 2021 après son éviction du PSG, Thomas Tuchel est parvenu à amener les Blues sur le toit de l’Europe seulement quelques mois après sa prise de fonctions. Et afin de continuer sur cette lancée, Tuchel a voulu frapper très fort sur le marché des transferts de l’été 2021 en tentant notamment sa chance avec plusieurs stars du football européen.

Haaland, Lewandowski… Tuchel a touché à tout

Comme cela a été révélé à plusieurs reprises par divers médias, Thomas Tuchel aurait fait le forcing auprès de sa direction pour que Chelsea attire Marquinhos ou Presnel Kimpembe, dossier qui semble être à nouveau d’actualité pour cet été. En outre, l’entraîneur de Chelsea avouait à Sport BILD en octobre dernier s’être penché avec les décideurs des Blues sur le dossier Erling Haaland. « Nous avons parlé d’Erling Haaland à quelques reprises, y compris pendant le mercato. Mais ensuite, cela semblait absolument irréaliste et pas du tout faisable » . Et le fait de recruter un avant-centre de renom a continué de trotter dans la tête de Tuchel.

Mercato : Après avoir recalé le PSG, Lewandowski se livre sur son transfert au Barça https://t.co/Emtj9E788f pic.twitter.com/5c0qByOHlo — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

« Mais s'il y a une chance... Il est l'un des meilleurs numéros 9… »