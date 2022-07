Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos se prépare à deux gros échecs sur le mercato

Publié le 19 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Après le transfert de Vitinha et le prêt d'Hugo Ekitike, le PSG ne compte pas s'arrêter là et prévoit déjà d'autres renforts sur le mercato. Les noms de Milan Skriniar et Gianluca Scamacca circulent avec insistance, mais l'Inter Milan et Sassuolo se montrent gourmands. Par conséquent, Luis Campos a déjà des plans B.

Cet été, le PSG espère effectuer une importante revue d'effectif. Dans cette optique, Luis Campos est en charge du mercato parisien et a pour le moment bouclé deux arrivées à savoir le transfert de Vitinha pour 41,5M€ en provenance du FC Porto, ainsi que le prêt avec option d'achat obligatoire d'Hugo Ekitike. Néanmoins, le PSG compte bien recruter encore des joueurs.

Koundé pour oublier Skriniar ?

Dans cette optique, un défenseur central est attendu et la priorité se nomme Milan Skriniar. Mais l'Inter Milan continue de réclamer 70M€ pour la dernière année de contrat de son joueur. Une somme jugée trop importante par le PSG qui a déjà un plan B en tête à savoir Jules Koundé comme révélé par Gianluca Di Marzio et confirmé par Le Parisien .

Scamacca trop cher, le PSG pense à Ramos

Et ce n'est pas tout. En effet, le PSG négocie également avec Sassuolo depuis plusieurs semaines pour le transfert de Gianluca Scamacca, estimé à 50M€ par son club. Là encore, le club de la capitale refuse de répondre à ces exigences et pourrait ainsi rapidement se tourner vers Gonçalo Ramos, l'attaquant de Benfica, qui plait beaucoup à Luis Campos.