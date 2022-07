Foot - Mercato - PSG

PSG : Il l’annonce, Lewandowski humilie déjà Neymar

Publié le 20 juillet à 01h00 par Arthur Montagne

Le FC Barcelone a frappé un très gros coup en obtenant le transfert de Robert Lewandowski. Un dossier qui a suscité un énorme engouement en Catalogne, au point de reléguer le transfert de Neymar au second plan.

Cet été, le FC Barcelone a finalement réussi à boucler le transfert de Robert Lewandowski après de très longues discussions avec le Bayern Munich. Une énorme recrue pour le Barça. Pour le journaliste de Mundo Deportivo , Roger Torello estime même que Robert Lewandowski fait oublier certaines stars tel que Neymar.

«Depuis Ronaldinho - n’en déplaise à Neymar - personne n'avait suscité autant d'engouement au Barça»

« Il n’a pas encore mis son short, ni n'a mis les pieds au Camp Nou, mais avec sa simple signature au FC Barcelone, Robert Lewandowski a redonné de l’espoir à tous les supporters barcelonais. Depuis Ronaldinho - n’en déplaise à Ibrahimovic, Henry et Neymar - personne n'avait suscité autant d'engouement au Barça. En seulement 24 heures en tant que joueur du Barça, et sans avoir fait ses débuts sous la coupe de Xavi , l'attaquant a remonté le moral des Catalans. Eux qui ont subi une saison blanche alors que le Camp Nou a subi un certain désintérêt de la part de ses fidèles », assure-t-il.

