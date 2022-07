Foot - Mercato - PSG

Laporta raconte sa bataille avec Campos pour Lewandowski

Malgré l'intérêt du PSG et de Chelsea, Robert Lewandowski a choisi de rejoindre le FC Barcelone cet été. En effet, le Barça et le Bayern ont annoncé l'existence d'un accord de principe pour le transfert du Polonais. Interrogé sur l'opération Lewandowski, Joan Laporta a dévoilé toutes les coulisses.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski a décidé de prendre le large cet été, soit après huit saisons de règne à Munich. Alertés par la situation de la star polonaise, le PSG, le FC Barcelone et Chelsea ont bataillé pendant plusieurs semaines pour boucler son transfert. Et finalement, c'est le Barça qui a raflé la mise. Alors que Robert Lewandowski n'avait d'yeux que pour le club blaugrana, Julian Nagelsmann et Xavi - respectivement coach du Bayern et du FC Barcelone - ont annoncé l'existence d'un accord de principe entre les deux clubs pour un transfert. Et comme l'a précisé Joan Laporta, l'opération Lewandowski lui coute 45M€, plus 5M€ de bonus.

« Nous avons fait une première offre et elle s'est terminée à 45, plus cinq. C'est dans nos possibilités, le joueur a également ajusté son salaire pour être dans nos cordes et les Culés sont maintenant très heureux » , a confié Joan Laporta, le président du FC Barcelone, lors d'un entretien accordé à TUDN .

Dans la foulée, Joan Laporta a reconnu qu'il avait battu la concurrence du PSG et de Chelsea pour le transfert de Robert Lewandowski. « Nous avons été en compétition avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur a voulu venir au Barça. C'est ce que j'aime. Comme l'a dit Johan (Cruyff), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons le remercier parce qu'il est venu ici avec moins d'argent et sous une grande pression du Bayern, pour lequel j'ai beaucoup de respect. (...) C'est un homme qui prend soin de lui, sa femme est nutritionniste, quand vous avez une femme qui vous contrôle... » , a ajouté Joan Laporta, avant de s'enflammer totalement pour l'arrivée de Robert Lewandowski au Barça.

