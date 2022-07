Foot - Mercato - OM

OM : Une première réponse tombe pour l’avenir de Memphis Depay

Publié le 24 juillet à 18h15 par La rédaction

Un an après son arrivée en Catalogne, Memphis Depay est poussée vers la sortie par le Barça. Une information qui n'a pas manqué d'échapper au président de l'OM, Pablo Longoria, qui aimerait profiter des bonnes relations qu'il entretient avec Mateu Alemany pour attirer le Néerlandais, qui compte cependant s'imposer chez les Blaugrana.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction et se montre très actif durant cette fenêtre des transferts. Joan Laporta et Mateu Alemany ont considérablement renforcé l'attaque catalane avec la prolongation d'Ousmane Dembélé, les signatures de Robert Lewandowski (Bayern) et de Raphinha (Leeds). Mais pour continuer à recruter, le Barça doit vendre. Memphis Depay devrait être l'une des victimes de ce recrutement XXL.

Pablo Longoria ne fait plus l'unanimité à l'OMhttps://t.co/encJabSnc7Vous lui faites encore confiance ? — le10sport (@le10sport) July 24, 2022

Depay pas dans le deal pour Koundé

Alors que le Barça serait en mesure de finaliser l'arrivée de Jules Koundé, la possibilité d'inclure Memphis Depay ou Sergino Dest afin de faire baisser le prix réclamé par les Sévillans ne serait plus d'actualité selon le journaliste italien Fabrizio Romano. De quoi éliminer un concurrent pour l'OM dans ce dossier.

Une porte ouverte pour l'OM ?