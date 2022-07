Foot - PSG

Ramos, Di Maria… Ils ont joué avec Messi et Cristiano Ronaldo

Publié le 24 juillet à 15h00 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’une décennie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo règnent sur la planète football. Alors que leur duel a fait vibrer tous les fans au fil des saisons, certains joueurs ont eu la chance de pouvoir évoluer avec l’Argentin et avec le Portugais. Un privilège dont peu de joueurs peuvent aujourd’hui se réjouir.

Recruté par le PSG cet été, Vitinha va pouvoir avoir un immense honneur. Celui d’avoir joué avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ayant côtoyé CR7 en sélection portugaise, le milieu de terrain évolue désormais avec la Pulga à Paris. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais la possibilité un jour d'évoluer avec eux aussi jeune. C'est un rêve de jouer avec eux et un plaisir. J'apprends à leurs côtés. J'espère pouvoir les aider », a pu expliquer Vitinha. Et d’autres avant lui sont passés par là.

Depuis que Lionel Messi est au PSG…

L’été dernier, Lionel Messi a donc quitté le FC Barcelone, ne pouvant pas prolonger en Catalogne. L’Argentin, libre, a alors pris la direction du PSG. Un nouveau chapitre pour la Pulga, ce qui a alors donner la chance à plusieurs joueurs de pouvoir cocher la case : avoir joué avec Messi et Cristiano Ronaldo. Cela a notamment été le cas pour Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Keylor Navas qui avaient évolué avec CR7 au Real Madrid les années précédentes, mais aussi pour Danilo Pereira et Nuno Mendes, partenaires du quintuple Ballon d’Or en sélection portugaise.

Les compatriotes de Cristiano Ronaldo au FC Barcelone

Et d’autres compères de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise ont pu évoluer avec Lionel Messi en club, quand celui-ci était alors au FC Barcelone. Cela vaut notamment pour Francisco Trincao, Nelson Semedo, André Gomes, ainsi que Deco, il y a quelques années de cela. Eux aussi font partie de ces joueurs à avoir joué avec les deux stars du football.

Les compatriotes de Messi avec Cristiano Ronaldo

Dans le sens inverse, plusieurs joueurs argentins, qui côtoient donc Lionel Messi en sélection, ont évolué avec Cristiano Ronaldo en club. Sur cette liste, on peut alors retrouver Paulo Dybala (à la Juventus), Gonzalo Higuain (au Real Madrid et à la Juventus), Angel Di Maria (au Real Madrid), Ezequel Garay (au Real Madrid), Fernando Gago (au Real Madrid), Carlos Tévez (à Manchester United) ainsi que Gabriel Heinze (à Manchester United).

Ils ont joué en club avec Messi et Cristiano Ronaldo

Enfin, quelques joueurs ont joué avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans les mêmes clubs. Cela est alors le cas pour Miralem Pjanic (à Barcelone et la Juventus), Arthur (à Barcelone et la Juventus), Martin Caceres (à Barcelone et la Juventus), Gerard Piqué (à Barcelone et Manchester United) ainsi qu’Henrik Larsson (à Barcelone et Manchester United).



Dans les mois ou quelques saisons à venir, cette liste pourrait bien évidemment encore s’agrandir un peu. Mais le temps presse. Seuls quelques nouveaux privilégiés pourront encore se vanter d’avoir eu l’honneur d’évoluer avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En effet, les deux stars du football se rapprochent inexorablement de la fin de leur carrière. Cela pourrait ainsi prochainement prendre fin…