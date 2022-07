Foot - PSG

PSG : Galtier tente un coup improbable avec Neymar

Publié le 21 juillet à 03h00 par Arthur Montagne

Bien décidé à s'appuyer sur Neymar malgré les rumeurs de transferts, Christophe Galtier a même une idée précise de la façon dont il souhaite utiliser le Brésilien. Le numéro 10 pourrait effectivement être aligné à la pointe de l'attaque parisienne aux côté de Kylian Mbappé.

Malgré les rumeurs de départ, Neymar peut compter sur le soutien de son nouvel entraîneur Christophe Galtier qui a plusieurs fois répété qu'il comptait sur l'international brésilien. Il faut que le technicien français a les idées claires concernant ses choix tactiques. L'idée de l'ancien coach de l'OGC Nice est d'évoluer dans un 3-4-1-2 comme ce fut le cas ce mercredi lors de la victoire en amical contre Kawasaki Frontale (2-1).

Galtier veut jouer en 3-4-1-2

« Nous évoluons dans un nouveau système, en 3-4-1-2, il faut donc l'assimiler. On a connu pas mal de déséquilibres et ainsi concédé beaucoup trop de situations sur notre but (...) On a fait deux matches amicaux et on travaille aussi tous les jours à l'entraînement ce schéma. Mais, après, il y a toujours de l'adaptation. Il y a aussi une réflexion pour travailler dans un autre système tout en restant très dangereux offensivement », a expliqué Galtier en conférence de presse.

Neymar attaquant aux côtés de Mbappé ?

Et dans ce schéma de jeu, Neymar a le rôle de second attaquant aux côtés de Kylian Mbappé, avec Lionel Messi en soutien. Un rôle inédit pour le Brésilien qui a évolué ailier gauche ou dans un rôle de meneur de jeu par le passé, mais jamais en tant qu'attaquant de pointe. D'autant plus qu'il semble servir de point de fixation à Kylian Mbappé. Reste désormais à savoir si Neymar restera à ce poste toute la saison, où si l'arrivée d'Hugo Ekitike, ou d'un autre attaquant, pourrait changer la donne.