PSG : En Espagne, on en rajoute une couche sur Messi et le Barça

26 juillet

Arrivé comme une légende au PSG l’été dernier, Lionel Messi a vécu une première saison très compliquée en France. Auteur de plusieurs prestations décevantes, l’Argentin a eu du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie et la rumeur d’un retour au Barça a été évoquée. Et ce ne sont pas les dernières déclarations de Joan Laporta et de Xavi qui vont calmer les rumeurs. Et ce mardi, de nouvelles précisions ont été apportées à propos d'un possible retour de Messi au Camp Nou.

L’été dernier, le monde du football était en état de choc. Lionel Messi, la légende du FC Barcelone, quittait finalement son club de toujours, en larmes, à cause des problèmes financiers de la formation catalane. Un départ à contre-cœur donc. Le septuple Ballon d’Or décidait alors de rejoindre le PSG. Après les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé, le club de la capitale frappait de nouveau un énorme coup sur le mercato. Mais une saison plus tard, le bilan de Messi est plutôt décevant. Auteur de plusieurs matchs en deçà, le génie argentin n’a jamais semblé s’habituer à son nouveau club, et à sa nouvelle vie en France. Dès lors, la rumeur d’un retour au FC Barcelone a émergé.

« J'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée »

Bien que le PSG semblerait vouloir prolonger le contrat de Lionel Messi, ce dernier préférerait prendre son temps et décider de son avenir après la Coupe du monde. Pour l’instant donc, Messi est lié au PSG jusqu’en 2023 et après cette date, il pourra s’engager où il le souhaite. Si l’Inter Miami fait le forcing, le président du FC Barcelone Joan Laporta lui a récemment fait un énorme appel du pied dans un entretien accordé à ESPN : « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi » .

Xavi s’en mêle !

Et si le président ne suffisait pas, c’est l’entraineur et ami de Lionel Messi, Xavi, qui n’a clairement pas fermé la porte à une arrivée de l’Argentin à Barcelone la saison prochaine : « Messi ? Maintenant c'est impossible. Il a un contrat. C'est le meilleur de tous les temps. Ça ne sert à rien de parler de lui maintenant. Dans l'avenir, nous verrons. Le président a déjà dit qu'il espérait que ce n'était pas encore la fin de Messi au Barça » . Selon Sport , Xavi aurait même réclamé son retour à Laporta.

