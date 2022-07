Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Dernier round pour Renato Sanches

Publié le 28 juillet 2022 à 12h30 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est tout proche de signer Renato Sanches. Les discussions se finalisent avec le LOSC et les différentes parties entrent dans le dernier round d’un dossier qui n’aura pas été simple. Et jusqu’au bout, la volonté du Portugais de venir à Paris continue de peser dans l’opération…

Le dossier Renato Sanches doit se conclure ce jeudi ou ce vendredi. Les dernières discussions ont lieu ce moment même pour finaliser l’accord total pour le transfert, ou le prêt avec option d’achat, du milieu portugais du LOSC. A l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est encore pleinement décidé. Si les trois parties semblent désormais ok pour aboutir à une opération, il faut encore définir le cadre. Mais ce qui est certain, c’est que Renato Sanches ne veut que le PSG. Une volonté qui pèse lourd dans les négociations.

Le PSG et rien d’autre

Comme le10sport.com l’a révélé le 24 juin puis le 23 juillet, Renato Sanches n’envisage qu’une option : le PSG. Conscient de sa détermination, le LOSC a donc accepté de négocier son départ vers Paris. Et si les Dogues ne parvenaient pas à trouver un accord final, le Portugais ne rebondirait pas ailleurs pour autant cet été. Malgré le Milan AC et d’autres clubs encore, l’ancien du Bayern Munich refusera. En coulisses, Renato Sanches aurait même fait savoir que s’il n’allait pas au PSG cet été, il partirait libre dans un an, à la fin de son contrat. Lille est donc prévenu.

🚨Confirmation des infos @le10sport, Renato Sanches se rapproche grandement du #PSG !Derniers détails à régler avec le LOSC. Sanches devrait bien être la 4e recrue estivale du PSG.https://t.co/1yNmuYoLWI https://t.co/NGrpseIpNp — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) July 26, 2022

Paris très confiant

Luis Campos, a l’origine de ce choix en concertation avec Christophe Galtier, qui a eu Renato Sanches sous ses ordres au LOSC, est confiant. L’optimisme est de rigueur au sein du PSG dans la perspective d’une signature de la quatrième recrue de l’été d’ici la semaine prochaine. Pour Renato Sanches, Paris devrait débourser 12 millions d’euros. Les Parisiens ont démarré avec une offre à 10 millions d'euros. Le LOSC a souhaité négocier pour la dernière année de contrat de son joueur et un accord semble désormais envisagé à hauteur de 12 millions d'euros. A payer de suite s’il s’agit d’un transfert sec, dans un an s’il est question d’un prêt avec option d’achat (dans ce cas de figure, le Portugais prolongerait son contrat d’une saison avec Lille).

