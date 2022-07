Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert à 70M€ bientôt bouclé par Luis Campos ?

Publié le 28 juillet 2022 à 11h45 par Bernard Colas

Alors que Milan Skriniar apparaît comme la priorité défensive du PSG dans ce mercato estival, Luis Campos travaille toujours en coulisses pour boucler le transfert du Slovaque. Les exigences de l’Inter empêchent pour l’heure le club de la capitale de régler ce dossier, mais la position des Nerazzurri reste inchangée, et le départ du joueur est encore espéré en Italie afin de renflouer les caisses.

Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Luis Campos compte rapidement enchaîner sur le marché des transferts. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’arrivée de Renato Sanches se précise puisque le PSG et le LOSC sont proches d’un accord pour l’international portugais, qui pourrait ainsi la quatrième recrue du club de la capitale. Et dans le même temps, Luis Campos travaille toujours sur le cas Skriniar.

Le PSG ne lâche pas Skriniar

Grande priorité défensive du PSG depuis le début de l’été, Milan Skriniar fait l’objet de longues discussions entre l’Inter et l’écurie parisienne. Un dossier qui pourrait prochainement se débloquer puisque Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu à Londres afin de s’entretenir avec un ambassadeur de l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar. À en croire Foot Mercato , les discussions ont été positives, bien que celles-ci n’aient pas permis aux deux camps de trouver un terrain d’entente.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi bien parti pour boucler un transfert XXL ? https://t.co/ngEuDkMThz pic.twitter.com/HrTMahGlco — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Inzaghi veut le conserver, l'Inter pense différemment