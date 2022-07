Foot - Mercato - OM

OM : Deux problèmes pour Longoria avec Alexis Sanchez

Publié le 28 juillet 2022 à 19h45 par Thibault Morlain

Depuis de nombreux mois maintenant, le nom d’Alexis Sanchez revient du côté de l’OM. Et malgré le départ de Jorge Sampaoli, le Chilien est toujours annoncé sur la Canebière. Le joueur de l’Inter Milan semble d’ailleurs plus proche que jamais, mais quelques obstacles se dresseraient sur la route de Pablo Longoria.

Cet été, l’OM veut encore frapper fort sur le marché des transferts. Plusieurs joueurs pourraient d’ailleurs débarquer dans les heures et jours à venir. C’est notamment le cas avec Nuno Tavares, latéral gauche d’Arsenal, mais aussi Alexis Sanchez, attaquant de l’Inter Milan. Ce jeudi, ça s’est enflammé à propos du Chilien et L’Equipe a confirmé la tendance expliquant que les discussions ont été entamées depuis plusieurs jours entre l’OM et le clan Sanchez et qu’un accord se rapprochait.

Un divorce essentiel avec l’Inter Milan

Pour autant, avant de boucler le transfert d’Alexis Sanchez à l’OM, Pablo Longoria aurait quelques points à régler. Et pas des moindres. Comme l’explique le quotidien sportif, il va d’abord falloir que le Chilien se libère de sa dernière année de contrat avec l’Inter Milan. Cela serait une condition essentielle pour une arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM.

Quel salaire pour Alexis Sanchez ?

Autre problème pour l’OM : le salaire de l’ancien joueur du FC Barcelone. Aujourd’hui, Alexis Sanchez émargerait à près de 7M€ par saison. Alors que les finances des Phocéens sont loin d’être les meilleures, il va donc falloir trouver une solution pour les émoluments d’Alexis Sanchez.