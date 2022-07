Foot - Mercato - OM

Dénouement imminent pour le prochain transfert de Longoria

Publié le 28 juillet 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

En quête d'un piston gauche pour étoffer l'effectif d'Igor Tudor, Pablo Longoria aurait lancé les hostilités pour Nuno Tavares. En effet, le président de l'OM aurait trouvé un accord avec Arsenal pour le prêt de l'international portugais. D'ailleurs, Nuno Tavares devrait s'envoler vers Marseille ce vendredi pour passer sa visite médicale.

Après avoir recruté Jonathan Clauss à droite, Pablo Longoria voudrait à tout prix recruter un piston gauche cet été. Dans cette optique, le président de l'OM aurait jeté son dévolu sur Nuno Tavares, et il serait sur le point de rafler la mise sur ce dossier.

Principio de acuerdo entre el OM y el Arsenal por Nuno Tavares. El lateral izquierdo viaja mañana a Marsella para pasar reconocimiento médico. Cesión de una temporada.@diarioas. pic.twitter.com/RCgPjV9FuI — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 28, 2022

Un accord de principe entre l'OM et Arsenal pour Nuno Tavares

D'après les indiscrétions du Daily Express , divulguées ce jeudi, Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Arsenal pour le prêt - sans option d'achat - de Nuno Tavares. Une information confirmée par La Provence, AS et Fabrizio Romano.

Nuno Tavares va passer sa visite médicale à Marseille vendredi