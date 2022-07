Foot - Mercato - PSG

Le PSG accélère pour Renato Sanches, une menace XXL en vue

Publié le 28 juillet 2022 à 12h45 par Bernard Colas mis à jour le 28 juillet 2022 à 13h01

Courtisé par le PSG et l’AC Milan dans ce mercato estival, Renato Sanches prend le chemin du Parc des Princes comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, mais les Italiens n’ont pas dit leur dernier mot. Le pensionnaire de Serie A croit en ses chances et espère encore mettre la main sur l’international portugais.

« Ce sera Paris ou Milan. » L’avenir de Renato Sanches se joue clairement entre deux écuries dans ce mercato estival. Il y a quelques jours, Olivier Létang, président du LOSC, a en effet confirmé le départ de l’international portugais, mais le suspense reste entier concernant l’identité de son prochain club. Alors que l’AC Milan tenait la corde pour accueillir le milieu après avoir activé cette piste il y a quelques mois, le PSG s’est positionné sur ce dossier suite à l’arrivée de Luis Campos comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Le club de la capitale est désormais favori pour recruter Renato Sanches, mais la menace milanaise reste présente.

Renato Sanches se rapproche du PSG

D’après les informations divulguées par le10sport.com, le PSG et le LOSC sont en train de trouver une solution pour le départ de Renato Sanches, qui désire évoluer du côté du Parc des Princes. Deux options sont possibles pour le Portugais, un transfert sec estimé à 12M€ vers le PSG, ou bien un prêt avec option d'achat, une formule déjà employée par Luis Campos pour Hugo Ekitike. Sauf retournement de situation, Renato Sanches devrait donc évoluer au PSG dans les prochaines semaines, mais l’AC Milan reste à l’affût.

23 juillet @le10sport : Accord tout proche Renato / PSG https://t.co/R5Vvj39iT124 juillet : Confirmation @lequipe 26 juillet : Confirmation @footmercato Irouigo ! — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 26, 2022

L’AC Milan ne lâche rien