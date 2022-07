Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos sur le point de boucler un deal à 10M€

Publié le 29 juillet 2022 à 10h30 par Quentin Guiton

Georginio Wijnaldum n’est plus désiré du côté du PSG. Elément clé de Jurgen Klopp à Liverpool, le milieu néerlandais n’a jamais convaincu cette saison en France. Et l’AS Rome souhaiterait relancer la carrière de Wijnaldum. Priorité de José Mourinho au milieu de terrain, le joueur du PSG pourrait débarquer très rapidement…

Vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League avec Liverpool, joueur clé dans le milieu de Jurgen Klopp, Georginio Wijnaldum avait fait une arrivée remarquée au PSG l’été dernier, un de ces joueurs qui pouvaient et devaient faire passer un cap au club de la capitale en Ligue des champions. Résultat, le milieu néerlandais est passé totalement à côté cette saison. Dans son envie de réduire son effectif, le PSG l’a donc logiquement placé sur la liste des transferts. Le joueur aussi est d’accord pour quitter la capitale cet été, lui qui n’a jamais caché qu’il n’était pas pleinement heureux à Paris.

L’AS Rome le veut

Et Georginio Wijnaldum pourrait quitter une capitale pour en rejoindre une autre. En effet, l’AS Rome serait très chaude pour relancer la carrière du Néerlandais. Après avoir recruté Paulo Dybala, les Giallorossi voudraient faire un autre gros coup en récupérant le milieu du PSG pour augmenter leurs chances dans la course au titre en Serie A la saison prochaine.

Le coup de téléphone décisif de Mourinho

Georginio Wijnaldum serait lui très emballé à l’idée d’évoluer à l’AS Rome l’année prochaine. Et ça, c’est aussi grâce à José Mourinho. Selon le Corriere dello Sport , l’entraineur portugais l’a appelé par téléphone et l’a convaincu. Mourinho lui aurait assuré qu’il voulait en faire l’héritier technique d’Henrikh Mkhitaryan parti à l’Inter Milan cet été. Wijnaldum aurait donc été séduit, lui qui souhaite aussi retrouver sa place en sélection nationale. Restait donc encore à s’entendre avec le PSG…

L’accord est proche !

Et selon le quotidien italien, un accord pourrait être officialisé en début de semaine prochaine ! En effet, les discussions avanceraient rapidement et bien entre le PSG et l'AS Rome. Le président Friedkin aurait déjà convaincu Nasser Al-Khelaifi, avec qui il entretient de très bonnes relations. Tiago Pinto doit maintenant s’entendre avec Luis Campos sur les détails de l’opération. Et le transfert devrait se faire sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 10M€ qui deviendrait obligatoire si Wijnaldum joue au moins la moitié des matchs de l’AS Rome et que cette dernière se qualifie pour la Ligue des champions. Le dernier détail à régler resterait le pourcentage de salaire à répartir entre les deux clubs durant l’année de prêt du Néerlandais. Une fois acheté définitivement, Georginio Wijnaldum prolongerait avec l’AS Rome jusqu’en 2025. En tout cas, du côté de l’Italie ça ne fait plus de doute, le milieu du PSG jouera en Serie A la saison prochaine….