Foot - Mercato - PSG

PSG : Ekitike se prononce sur son transfert à la Kylian Mbappé

Publié le 29 juillet 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Deuxième recrue officialisée par le PSG sur cette période de mercato estival après Vitinha, Hugo Ekitike est surtout le premier joueur de Ligue 1 attiré par le club de la capitale depuis Kylian Mbappé. D’ailleurs, les similitudes ne s’arrêtent pas là entre les deux attaquants français… Explications.

Après Vitinha (22 ans, 40M€) et alors que le PSG a également officialisé ces derniers jours le transfert de Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), Hugo Ekitike (20 ans) avait été la deuxième recrue du mercato estival. L’attaquant, international espoirs français, fait l’objet d’un prêt avec obligation d’achat de 35M€ (bonus inclus) qui sera payée par le PSG à l’été 2023. Une formule qui n’est pas sans rappeler un certain Kylian Mbappé lorsqu’il débarquait de l’AS Monaco en 2017, et d’ailleurs, Ekitike est le premier renfort en provenance de Ligue 1 depuis ce transfert de la star française, qui avait coûté au total 180M€.

« Ça signifie que j’ai fait du bon boulot »

Interrogé dans les colonnes du Parisien ce vendredi, Hugo Ekitike livre d’ailleurs son point de vue sur cette similitude le lien à Kylian Mbappé : « Premier joueur de L1 à signer au PSG depuis Mbappé ? C’est bien pour moi ! Je n’avais pas fait attention à cette similitude, mais ça signifie sans doute que j’ai fait du bon boulot à Reims et qu’on reconnaît ce que je suis capable de faire. C’est bien, en tant que Français, ça donne de la représentation au niveau national », assure l’ancien attaquant du Stade de Reims, qui espère connaître autant de succès que Kylian Mbappé au PSG : « Kylian Mbappé est une source d’inspiration, un joueur auquel ma génération et celle qui suit s’identifie car il a un parcours parfait », poursuit Ekitike.

Mercato - PSG : Ekitike raconte toutes les coulisses de son transfert à Paris https://t.co/GBmxtKV4Db pic.twitter.com/6ZpuYEvxYx — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

« À mois d’imposer ma manière de jouer »

En plus de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike devra composer avec la concurrence d’autres stars dans le secteur offensif avec Neymar et Lionel Messi. Mais le jeune attaquant français voit l’aspect positif de cette compétitivité au PSG : « Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs. Il y a plus de compétitions à jouer et, en côtoyant des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé au quotidien, on progresse forcément. C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer tous ensemble », explique l’ancien attaquant de Reims.

« Pas là pour faire le show »