Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros transfert débloqué par... le PSG ?

Publié le 29 juillet 2022 à 10h15 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara, l’OM s’intéresse à Jordan Veretout. Cependant, l’avenir de l’international français est lié à l’arrivée de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma. Pendant ce temps, Pablo Longoria continue de négocier avec le club de la Louve et espère boucler l’affaire pour 12M€.

En parallèle des pistes menant à Alexis Sanchez et Nuno Tavares, l’OM est toujours en quête d’un milieu de terrain. Avec le départ de Boubacar Kamara, en fin de contrat avec son club formateur, Pablo Longoria se doit de lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms sont revenus mais c’est bel et bien celui de Jordan Veretout qui se fait le plus insistant.

Georginio Wijnaldum maître du jeu

Barré par la concurrence à l’AS Roma, l’international français n’entre plus dans les plans de José Mourinho. Le club de la Louve souhaite s’en séparer mais il y a un petit obstacle. D’après les informations d’ Il Messagero , Jordan Veretout pourra quitter Rome une fois que le dossier Georginio Wijnaldum sera bouclé. Le milieu du PSG est très proche de la Roma.

Il Messaggero : La Roma négocie tjrs avec l'#OM pour #Veretout, avec l'espoir d'un transfert à 12M. Le milieu 🇫🇷 pourra partir après l'arrivée de Wijnaldum, considérée comme "très proche". Un bonus de 3M présent (à encaisser avant le 31) dans le contrat du joueur retarde le tout. pic.twitter.com/Uix7COQttd — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 29, 2022

L’OM espère Veretout pour 12M€

Pendant ce temps, l’OM négocierait toujours avec la Roma pour Jordan Veretout et espèrerait s’attacher les services de l’ancien joueur de la Fiorentina pour un montant avoisinant les 12M€. Pablo Longoria n’attend plus que le feu vert !